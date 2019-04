Kinderwagen: Ergonomie und Sicherheit im Fokus / TÜV Rheinland: Beim Kauf auf GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit) achten / Mechanik und Bremsen überprüfen

Köln (ots) - Sicher, praktisch und komfortabel soll einKinderwagen sein, und er muss zum Lebensumfeld passen. Die großeFülle von Modellen macht es werdenden Eltern allerdings nichteinfach, den für sie perfekten Kinderwagen auszusuchen. RalfDiekmann, Experte für Produktsicherheit bei TÜV Rheinland, empfiehlt:"Werdende Eltern sollten sich zuerst die Frage nach dem überwiegendenEinsatzort beantworten. Für die Großstadt eignen sich wendige Modellemit kleineren, schwenkbaren Vorderrädern. Geht es häufig über Stockund Stein, sind gut gefederte Wagen mit vier großen Reifen dierichtige Wahl." Wird der Wagen häufig in öffentlichen Verkehrsmittelnmitgenommen, sind schmale und leichte Modelle sinnvoll."Für den Transport im Auto eignen sich Kinderwagen, die sichunkompliziert zusammenklappen lassen. Auch sollte man vor dem Kaufauszuprobieren, ob der favorisierte Wagen wirklich in den Kofferraumdes Autos passt", so Diekmann. Aber auch das Gewicht kann zu einementscheidenden Kauffaktor werden. "Wenn man beispielsweise ausBrandschutzgründen den Wagen nicht im Treppenhaus parken darf und imdritten Stock ohne Aufzug wohnt, zählt beim Schleppen jedesKilogramm."Auf GS-Zeichen und gute Bremsen achtenIn Sachen Sicherheit und Stabilität sollten sich Käufer amGS-Zeichen orientieren. Es steht für "geprüfte Sicherheit" und wirdvon staatlich autorisierten und neutralen Prüfhäusern wie TÜVRheinland vergeben. Trägt der Wagen das GS-Zeichen, werden nicht nuralle sicherheitsrelevanten Bauteile überprüft, auch dieFertigungsstätte wird in regelmäßigen Abständen von TÜVRheinland-Experten überprüft.Eine besondere Rolle für die Sicherheit spielt die Bremsanlage.Sie muss mit Fuß oder Hand gut erreichbar und leicht bedienbar sein.Dabei müssen stets beide Räder einer Achse gleichzeitig wirken."Sinnvoll ist es, im Laden zu testen, ob die Räder auch zuverlässigblockieren", erklärt Diekmann.Aktuelles Modell oder VorjahreswagenQualitativ hochwertige und multifunktionale Kinderwagen, die auchüber viele Jahre "mitwachsen", haben ihren Preis. Um zu sparen, kannman auf Vorjahresmodelle ausweichen, denn das aktuelle Design wirktsich bei neuen Modellen sehr stark auf den Preis aus. Auch gegen eingebrauchtes, gut gepflegtes Modell ist nichts einzuwenden. "BeiSecondhandwagen sollte auf jeden Fall nach eventuellen Brüchengefragt werden. Gurte, Klappmechanismus und Bremsen müsseneinwandfrei funktionieren und sicher und hörbar einrasten", sagt derTÜV Rheinland-Fachmann und hat noch einen Tipp: "Sicherer ist es,sich im Bekannten- und Freundeskreis nach einem Gebrauchtenumzuhören, da die Vorgeschichte eines Kinderwagens vom Flohmarkt oderaus dem Internet nicht immer eindeutig ist. Gute und gepflegteKinderwagen halten stets mehr als ein Kind aus."Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Rainer Weiskirchen, Presse, Tel.: 0911/655-4230Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell