Berlin (ots) - Anlässlich des Tages der Kinderbetreuung fordertder Paritätische Wohlfahrtsverband von Bund, Ländern und Kommunen einverlässliches Bekenntnis zu mehr Investitionen in die Qualität derKindertagesbetreuung und eine Reform der Kita-Finanzierung. DerVerband begrüßt grundsätzlich die Initiative derBundesfamilienministerin für ein 'Gute-Kita'-Gesetz, weist jedochdarauf hin, dass viel zu wenig Geld für zu viele Themen vorgesehensei. Keinesfalls dürfe die im Koalitionsvertrag der Großen Koalitionangestrebte allgemeine Gebührenfreiheit zu Lasten desQualitätsausbaus gehen, warnt der Paritätische."Der 14. Mai als Tag der Kinderbetreuung ist nicht nur ein guterAnlass, um sich bei den rund 700.000 beschäftigten Personen in derKinderbetreuung zu bedanken. Es ist auch eine gute Gelegenheit, umdaran zu erinnern, dass gute Arbeit eine solide und ausreichendeFinanzierung benötigt. Bund, Länder und Kommunen sind in der Pflicht,nicht nur warme Worte für die geleistete Arbeit zu finden, sondernauch die Rahmenbedingungen für bedarfsgerechte und qualitativ guteAngebot zu schaffen", so Werner Hesse, Geschäftsführer desParitätischen Gesamtverbands, unter dessen Dach rund 5.000Kindertageseinrichtungen organisiert sind.Nach Auffassung des Paritätischen müssten deutlich mehr Mittel fürdie anstehenden Aufgaben bereitgestellt werden, als die bislangvorgesehenen 3,5 Mrd. Euro für die gesamte Legislaturperiode.Insbesondere müsse gesetzlich klar geregelt sein, dass das Geldvorrangig in Qualitätsverbesserungen fließen muss, fordert derVerband. Das System der frühkindlichen Betreuung sei fünf Jahre nachEinführung des Rechtsanspruchs auf eine Kindertagesbetreuung für alleKinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr faktisch an seinenfinanziellen Grenzen.Trotz Rechtsanspruchs gebe es gegenwärtig im gesamten Bundesgebietnicht ausreichend Plätze für die Kinderbetreuung. Nach aktuellenEinschätzungen fehlten bis zum Jahr 2025 weitere 600.000 Plätze, umden Bedürfnissen der Eltern und der demografischen Entwicklunggerecht zu werden. "Wesentlicher Grund für die immer noch eklatanteVersorgungslücke ist die Tatsache, dass die allermeisten Länder dieKitas nur nach Kassenlage finanzieren. Vielfach sind esElterninitiativen und Vereine, die den Rechtsanspruch der Kindermitfinanzieren, da die zur Verfügung gestellten Mittel nichtkostendeckend sind", so Hesse.Notwendig sei daher eine Reform der Kita-Finanzierung, umregionale Ungleichheiten zu beenden und in allen Regionen dieRealisierung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für jedesKind und eine gute Qualität der Angebote sicherzustellen. "Sowohl wasdie quantitative Versorgung, insbesondere aber was die Qualität derKinderbetreuung angeht, gleicht Deutschland einem Flickenteppich. DieRealisierung des Anspruchs auf Betreuung und Bildung darf nichtlänger vom Wohnort abhängen", so Hesse. Mit dem Konzept für eingerechtes und transparentes Finanzierungssystem für Träger vonKindertageseinrichtungen hat der Paritätische konkreteReformvorschläge vorgelegt: http://ots.de/FFO6n9Pressekontakt:Gwendolyn Stillingpresse@paritaet.orgTel.: 030|24636-305Fax: 030|24636-110Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell