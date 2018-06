Mit dem Kindersuchband immer auffindbar (FOTO)

Bremen/Bad Nenndorf (ots) -Eine leider fast tägliche Situation im Sommer für dieEinsatzkräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) e.V.:Am Nordseestrand vor Borkum oder auf der Liegewiese am StarnbergerSee sucht ein Kind seine Eltern. Das wollen DLRG und NIVEA jetztändern und mit dem Projekt "Kindersuchbänder" in den Sommermonatendie Sicherheit für Kinder am Wasser erhöhen.Und so geht's: An allen Wasserrettungsstationen der DLRG -insbesondere an der deutschen Nord- und Ostseeküste - erhalten Elternfür ihre Kinder kostenlose dehnbare Armbändchen aus Silikon, die amHandgelenk getragen werden. Auf der Innenseite des Bändchens ist eineNummer, die Wachmannschaft auf der Station vermerkt sich zu dieserNummer Mobiltelefon- oder Strandkorbnummer der Eltern.Verliert ein Kind am Strand den Kontakt zu Mama oder Papa, brauchtes sich nur an die nächsten Rettungsschwimmer zu wenden, die mittelsder Nummer im Armband dann schnell und einfach den Kontakt zu denEltern herstellen können. Rettungsschwimmer sind an ihrercharakteristischen rot-gelben Einsatzkleidung problemlos zu erkennenund auch die DLRG-Wachtürme am Strand findet jedes Kind.Durch die schnellere Auffindbarkeit der Eltern werden einerseitsdie Rettungsschwimmer von zeitaufwändigen Suchaktionen entlastet,gleichzeitig vermindert sich durch die für die Kinder leicht zufindende zentrale Anlaufstelle an den DLRG-Wachstationen auch dieZahl der Fehlalarmierungen durch Eltern, die ihre Sprösslinge aus denAugen verloren haben.Das Engagement von NIVEA in diesem Projekt macht es nun möglich,alle DLRG-Stationen mit den Armbändern auszurüsten.Über die DLRGDie DLRG ist mit fast 1,8 Millionen Mitgliedern und Förderern diegrößte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung imJahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor demErtrinken zu bewahren. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier. Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- undRettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2017 hat sieüber 22 Millionen Schwimmprüfungen und fast fünf MillionenRettungsschwimmprüfungen abgenommen. In über 2.000 Gliederungenleisten die ehrenamtlichen Helfer pro Jahr fast neun MillionenStunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland. DieKernaufgaben der DLRG sind die Schwimm- undRettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowieder Wasserrettungsdienst. Fast 45.000 Mitglieder wachen jährlich fastdrei Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen undWassersportlern. Mehr Informationen unter www.dlrg.de.Pressekontakt:Pressesprecher der DLRG Achim Wiese, Telefon: 05723-955441 oder mobil0170-9096107, achim.wiese@bgst.dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell