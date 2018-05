Kindersitztest: Eine Sitzschale zerbricht beim Frontalcrash / Drei von 23 fallen durch / Erster Kindersitz mit integrierten Airbags im Test (FOTO)

München (ots) -In diesem Kindersitz hätte ein Kleinkind kaum Chancen, bei einemUnfall unverletzt aus dem Auto herauszukommen: Der "Concord Ultimaxi-Size" ist einer von drei Verlierern im aktuellen Kindersitztest vonADAC und Stiftung Warentest. Bei einem Frontalcrash im Rahmen desTests zerbrach die Sitzschale in mehrere Teile und hätte daher demKind keinen ausreichenden Schutz mehr geboten. Als Folge des Testshat der Hersteller Concord inzwischen angekündigt, den Sitz nichtweiter zu produzieren.Insgesamt wurden 23 in Deutschland erhältliche Babyschalen undKindersitze in allen Größen auf ihre Sicherheit, Bedienung, Ergonomieund den Schadstoffgehalt hin untersucht, darunter auch der ersteKindersitz mit integrierten Airbags. 17 Modelle wurden von denTestern mit "gut" bewertet, zwei weitere "befriedigend", einerschnitt mit "ausreichend" ab. Die mit "gut" benoteten Sitzeübertreffen dabei die gesetzlichen Vorschriften zum Teil deutlich.Mit "mangelhaft" schnitten noch zwei weitere Testobjekte ab:Sowohl im "Jané Gravity" als auch im "Avionaut Ultralite + IQ base"wurden erhöhte Schadstoffwerte festgestellt. Der Bezug vom "JanéGravity" enthält Naphthalin - ein Stoff, der im Verdacht steht, Krebsauslösen zu können. Der Bezugsstoff des "Avionaut Ultralite" enthältdas Flammschutzmittel TCPP in zu hoher Konzentration. Fällt dieBewertung beim Schadstoffgehalt mangelhaft aus, schlägt sich diesunmittelbar im Gesamtergebnis nieder und die betroffenen Sitze landenautomatisch am Tabellenende.Erstmals wurde mit dem "Maxi-Cosi Axissfix Air" auch einKindersitz mit integrierten Airbags getestet und für gut befunden.Bei einem Frontal- und Seitenaufprall öffnet sich ein in den Gurtenintegrierter Airbag, der dem Kopf des Kindes zusätzlich Schutzbietet.Der ADAC empfiehlt Eltern, sich vor dem Kauf eines Kindersitzesüber das Angebot zu informieren. Dabei helfen neben den Ergebnissendes aktuellen Tests auch die früherer Jahre, die mit den diesjährigendirekt vergleichbar sind. Wichtig ist, mit Kind und Auto zumFachhandel vorzufahren, um die in Frage kommenden Modelle an Ort undStelle ausprobieren zu können.Dass Preis und Qualität eines Sitzes nicht zwingend zusammenhängenmüssen, zeigt der im Test durchgefallene "Avionaut Ultralite", dermit 400 Euro zu den teureren Modellen in seiner Klasse zählt.Gleichzeitig gibt es Kandidaten, die mit 170 Euro zu den preiswertenSitzen gehören und dabei Top-Noten erzielen wie der "Joie TraverShield".Pressekontakt:ADAC NewsroomTel.: 089 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell