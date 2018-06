Bonn (ots) -Über 80 Prozent der Unfälle von Säuglingen und Kleinkindern biszum zweiten Lebensjahr passieren in den eigenen vier Wänden. ImGegensatz dazu schätzen Eltern die Sicherheit zuhause sehr hoch einund vermuten, dass die Gefahren eher im Straßenverkehr lauern. Grundgenug für die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mehr Sicherheit fürKinder e.V. und ihren Kooperationspartner Ariel, sich anlässlich desKindersicherheitstags 2018 gemeinsam für mehr Sicherheit in dereigenen Wohnung einzusetzen."Als Kinderchirurgin behandle ich jeden Tag Kinder mitUnfallverletzungen, die häufig schwerwiegende körperliche, psychischeund soziale Folgen haben. Typische Unfälle zu Hause sind Stürze,Verbrühungen, Ersticken, Ertrinken, Verbrennungen und Vergiftungen.Unfälle sind kein Zufall. Sie lassen sich durch vorausschauendesDenken vermeiden. Das Wissen über Unfallgefahren, Verhaltenshinweiseund die Gestaltung einer kindersicheren Umgebung helfen Unfälle zuverhindern!", sagt Stefanie Märzheuser, Präsidentin der BAG.Der Kindersicherheitstag 2018 steht unter dem Motto "Ich sehe was,was du nicht siehst..." und nimmt häusliche Unfallgefahren in denBlick. Das Motto soll dazu anregen, das eigene Zuhause aus der Sichteines Kindes zu betrachten. "Wir empfehlen Eltern von Krabbelkindern,sich auf allen Vieren durch die eigenen vier Wände zu bewegen. WennEltern die Perspektive der Kleinsten einnehmen, werden sie aufUnfallrisiken aufmerksam, die ihnen sonst verborgen bleiben und diebeseitigt werden können.", so Stefanie Märzheuser.Um besonders junge Familien für dieses wichtige Thema weiter zusensibilisieren und Hilfestellung zu geben, stellt die BAGergänzendes Infomaterial zur Verfügung. Dabei bietet der Flyer "Ichsehe was, was du nicht siehst... - Kinderunfälle zu Hause vermeiden."wertvolle Tipps und Handlungshinweise, um Kinderunfälle zu Hause zuverhindern. Die Marke Ariel aus dem Haus Procter & Gamble unterstütztdie BAG darin, das Informationsmaterial Kinder- und Jugendarztpraxen,Hebammen und in der Kindertagespflege kostenfrei zur Verfügung zustellen. "Seit mehreren Jahren arbeiten wir mit der BAG erfolgreichzusammen, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen, die Unfallgefahrenvon Kindern in der eigenen Wohnung deutlich zu senken. Gernerealisieren wir gemeinsam mit der BAG noch in diesem Jahr eine breitangelegte Versandaktion des Informationsflyers an Arztpraxen,Hebammen und Tagespflegepersonen. Denn hier werden direkt Familienund Personen angesprochen, die im Umgang und der Erziehung mitKindern tätig sind.", sagt Melanie Fischer, Markenkommunikation Arielbei Procter & Gamble.Zur BAGDie Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mehr Sicherheit für Kindere.V. ist das nationale Fachnetzwerk zur Verhütung von Kinderunfällen.Der gemeinnützige Verein verfolgt das Ziel, die hohe Zahl vonunfallbedingten Verletzungen in Deutschland zu reduzieren. WeitereInformationen zur BAG finden Sie unter www.kindersicherheit.deZum KindersicherheitstagDer Kindersicherheitstag findet jährlich am 10. Juni statt. Errichtet sich an Multiplikatoren, an Eltern und Kinder mit dem Ziel,das Bewusstsein für Unfallgefahren zu wecken. Weitere Informationenzum Kindersicherheitstag, ergänzende Daten und Fakten sowiePräventionshinweise finden Sie unter http://ots.de/qMsj7iÜber Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®,Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®,Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unterwww.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschlandPressekontakt:Pressekontakt BAG Mehr Sicherheit für Kinder e.V.:BAG Mehr Sicherheit für Kinder e.V.Christian-Lassen-Str. 11 a53117 BonnKaroline BeckerTel.: 0228/2072727Mobil 01515/4694808E-Mail: presse@kindersicherheit.dePressekontakt Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG:Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHGSulzbacher Str. 4065824 Schwalbach am TaunusMelanie Fischer, Markenkommunikation - Waschmittel &ReinigungsprodukteTel.: 06196/891570E-Mail: fischer.mf@pg.comOriginal-Content von: BAG Mehr Sicherheit für Kinder, übermittelt durch news aktuell