Bonn/Nürnberg (ots) -Spielsachen stellen mehr als ein Viertel aller als gefährlichgemeldeten Produkte, hat das EU-Schnellwarnsystem für Produktrückrufe"Rapex" für die Jahre 2015 und 2016 festgestellt. Die Gefahren, dievon diesen Spielzeugen ausgehen, sind: Ersticken durch verschluckbareKleinteile, Vergiftungen und Strangulationen. Hinter den nacktenZahlen verbirgt sich ein Skandal, der kleine Kinder enorm gefährdet.Der Teufel steckt dabei im System: In die EU importiertes Spielzeugwird nur stichprobenartig kontrolliert. Bei Kinderspielzeug gehtVertrauen über Kontrolle. Dabei sind die Verantwortlichen gefordert,konsequent nach dem Grundsatz "Vertrauen ist gut - Kontrolle istbesser" zu verfahren."Als Kinderchirurgin sehe ich täglich Kinder, die zum Teil schwereund schmerzhafte Unfälle im Haushalt erleiden", sagt StefanieMärzheuser, Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) MehrSicherheit für Kinder e.V. heute in Nürnberg. Die Medizinerinberichtet über Verletzungen durch verschluckte Batterien oder Stürzevom ungesicherten Kinderhochbett, mit denen sie in ihrer täglichenArbeit immer wieder konfrontiert wird. Sie nennt dreiVerantwortliche: zunächst die Hersteller und den Handel, die ihrerVerantwortung nach sicheren Produkten noch stärker nachkommen müssensowie den Gesetzgeber, der für eine noch bessere Überwachung derWaren im Markt sorgen muss, damit unsichere Produkte erst gar nichtzum Endverbraucher kommen. Aber auch die Eltern, die gefordert sind,bewusst einzukaufen. Stefanie Märzheuser empfiehlt daher, schon beimKauf von Kinderspielzeug und anderen Kinderprodukten darauf zuachten, dass sie sicher sind.Der Kindersicherheitstag 2017 steht unter dem Motto "Für Kindernur das Beste!" und appelliert an die Verantwortlichen, die Einfuhrvon Kinderspielzeug und anderen Produkten für Kinder strenger zuüberwachen. Das entbindet allerdings weder Eltern noch Großeltern vonihrer Verantwortung. "Es ist manchmal gar nicht schwer, die Qualitäteines Spielzeugs festzustellen", erklärt Märzheuser und rät dazu,beispielsweise die Verpackung genau unter die Lupe zu nehmen: WelchePrüfsiegel hat das Produkt bekommen? Denn Prüfsiegel sind einwichtiges Kriterium, um die Sicherheit eines Produktes zu erkennen.Anlässlich des Kindersicherheitstags 2017 gibt die BAG zusammenmit dem TÜV Rheinland einen Flyer für Eltern und Großeltern heraus,der verschiedene Merkzettel für den sicheren Spielzeugeinkaufenthält. "Verbraucher sollten Produkte für Kinder stets bei sicherenQuellen kaufen. Und zwar vom Schnuller bis zum Kinderfahrrad", rätRalf Diekmann, Pressesprecher Produktsicherheit bei TÜV Rheinland. Zuden sicheren Quellen gehören namhafte Hersteller, Handelshäuser undDiscounter, die uÌ^ber eine eigene funktionierendeQualitaÌ^tssicherung verfuÌ^gen. "Dort arbeitet man mit unabhängigenPruÌ^fhaÌ^usern zusammen um die Sicherheit der Produkte zugewaÌ^hrleisten." Ein Kauf bei unbekannten Quellen im Internet oderbei "fliegenden Händlern" auf Wochen- und JahrmaÌ^rkten kann imReklamationsfall zu Schwierigkeiten fuÌ^hren. "Außerdem sollte manbeim Kauf seinen Sinnen vertrauen", so Diekmann. "Sind an dem Produktscharfe Ecken und Kanten erkennbar, ist die generelle Verarbeitungmangelhaft, riecht das Produkt unangenehm und nicht materialtypischoder ist es schlicht zu laut in der Anwendung - besser Finger weg."Außerdem empfehlen die Fachleute des weltweit tätigenPrüfdienstleisters: Alle Aufschriften und Warnhinweise müssenvollständig, nachvollziehbar und in deutscher Sprache sein, um eineFehlanwendung oder falsche Pflege zu vermeiden. Auch muss derHersteller oder Importeur für den Reklamationsfall erkennbar sein.