Köln (ots) -"Kinderseiten machen Schule!" lautet das Motto zum diesjährigen"Tag der Kinderseiten" am 21. Oktober. Das Motto ist Programm: DennInternetseiten für Kinder geben Schülerinnen und Schülern vielfältigeMöglichkeiten, um aktiv und handlungsorientiert zu lernen. Lehrende,ErzieherInnen und Eltern finden hier umfangreiche Inhalte undMaterialien für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit mitKindern. Alle sind eingeladen, die Kinderseitenlandschaft zuentdecken und den Aktionstag zu feiern und zu unterstützen!Seitenstark-Medientag in Kooperation mit dem DeutschenKinderhilfswerk e.V.Wie das aussehen kann, zeigt der Seitenstark-Medientag am 18.Oktober an der Löcknitz-Grundschule in Berlin. Lebendige Diskussionenund Workshops versprechen Bildung mit Spaß. Zwei neueSeitenstark-Filmclips mit begleitenden Unterrichtskonzepten werdenvorgestellt und bieten Anlass, sich über das Besondere derKinderseitenlandschaft, aber auch über Fake News und Schutzrechte vonKindern im Netz, wie das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz,auszutauschen. Wie ein kinderfreundliches Internet aus Kindersichtaussehen soll, erarbeiten die Schülerinnen und Schüler mit Tim Gailusvon Timster, dem Medienmagazin des Kinderkanals von ARD und ZDF(KiKA) in einer presseoffenen Schulstunde.Online-Konferenz (19. Okt.) und Fachtagung (27./28. Nov.)Am 19. Oktober lädt Seitenstark gemeinsam mit dem Initiativbüro"Gutes Aufwachsen mit Medien" Fachkräfte aus Schulen und Bibliothekenin einer Online Konferenz ein, exemplarisch drei Kinderseitenkennenzulernen, die Natur- und Umweltthemen lebendig vermitteln."Die vielen Möglichkeiten, die qualitätsvolle Webseiten für Kinderbieten, müssen in Schule, Ganztag und außerschulischer Bildung bessergenutzt werden", fordert Helga Kleinen, Vorstandsvorsitzende desSeitenstark e.V. "Auch ihr besonderes Potential für soziale Teilhabe,Partizipation und Demokratiebildung werden nicht ausreichend erkanntund gefördert". Der aktuelle Jahresbericht von jugendschutz.netzeigt: bereits 8-Jährige sind in den Sozialen Medien Tag für Tag mitMobbing und Belästigungen konfrontiert. "Kinder haben das Recht aufeinen geschützten, fehlertoleranten Raum für Kommunikation mitGleichaltrigen im Netz.", so Kleinen weiter. "Diesen finden sie aufsicheren Kinderseiten. Hier lernen sie das Internet kompetent zunutzen".Um die vielfältigen Onlineangebote für Kinder an die Schulen zubringen, will Seitenstark gezielt mit Bildungsverantwortlichen ausBund, Ländern und Kommunen zusammenarbeiten. Gelegenheit zuZusammenarbeit und Austausch bietet die Seitenstark Fachtagung'Digitale Bildungsoffensive - mit qualitätsvollen Internetseiten fürKinder!' am 27. und 28. November in Berlin.www.tag-der-kinderseiten.dewww.gutes-aufwachsen-mit-medien.de/weiterbilden/konferenz.cfm/key.537https://wir-machen-kinderseiten.de/blog/seitenstark-fachtag2018Pressekontakt:Information und Kontakt: Seitenstark e. V. Projektbüro, BirgitBrockerhoff, brockerhoff@seitenstark.de, Tel. 0221-222 08 263,seitenstark.de, tag-der-kinderseiten.deOriginal-Content von: Seitenstark e.V., übermittelt durch news aktuell