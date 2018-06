Kinderrechtepreis 2018 - Der WDR ehrt Engagement für Kinderrechte

Köln (ots) -Die Gewinner des WDR-Kinderrechtepreises 2018 stehen fest: Der erstePreis (2500 Euro) geht an das Bonner Projekt "Generation Z - kanndoch was!", der zweite Preis (2000 Euro) wird an die 8b derFriedrich-Albert-Lange-Schule in Solingen verliehen, die einePatenschaft für das Kinderhospiz in Burgholz übernommen hat. Dendritten Preis (1000 Euro) erhält die "TraumapädagogischeKinderfortbildung" der evangelischen Jugendhilfe Menden. Ein nichtdotierter Sonderpreis geht an "Aufrichten, ein Kreativprojekt fürgeflüchtete Kinder und Jugendliche" in Duisburg.Gleich zwei Jurys entschieden am Donnerstag, 28. Juni 2018,gleichberechtigt über die Preise - eine Kinder- und eineErwachsenenjury. Die Kinderjury besteht aus acht Jungen und Mädchenzwischen acht und zehn Jahren, die sich selbst bereits fürKinderrechte engagiert haben. Vertreter großer Kinderhilfswerke undFachleute für Kinderrechte bilden ebenso wie eine Vertreterin desNRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet die Erwachsenenjury. DerMinisterpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Armin Laschet istSchirmherr des Kinderrechtepreises. Die Preisverleihung findet - ausAnlass des Weltkindertages - am 23. September im WDR Funkhaus in Kölnstatt.WDR-Intendant Tom Buhrow: "Kinder haben Rechte! Kinder haben vorallem das Recht, dass wir ihnen diese Welt so übergeben, dass sie einglückliches und gesundes Leben vor sich haben. Kinder müssen vorGewalt geschützt werden, vor Armut und vor schlechter Behandlung.Dafür setzen wir mit dem WDR-Kinderrechtepreis seit mehr als 20Jahren ein Zeichen. Damit rücken wir die Menschen ins Licht, die sichmit Herz und Engagement für eben diese Rechte der Kinder einsetzen."Der WDR setzt mit dem Kinderrechtepreis seit 1994 ein wichtigesZeichen für die Kinderrechte. Er würdigt damit vorbildlicheInitiativen in Nordrhein-Westfalen. Hörfunkdirektorin Valerie Weber:"Der WDR sieht sich als öffentlich-rechtlicher Sender in der Pflicht,nicht nur über negative Entwicklungen bei den Kinderrechten zuberichten. Sondern auch und gerade die vielen positiven Beispiele inunserem Land zu würdigen." Der WDR präsentiert die Preisträger inseinem Programm und stellt sie wie andere vorbildliche Projekte, diesich beworben hatten, in einer Broschüre vor. Die Auszeichnung wirdalle zwei Jahre verliehen, dieses Jahr zum zwölften Mal.Die Preisträger- "Generation Z - kann doch was!" Das beweisen mehr als 20 BonnerKinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren. Ganz ohneErwachsene studieren sie Musicals ein und spenden das Geld, das sieeinspielen für Internationale Projekte. Die Jury hob besonders daseigenständige, kreative und ausdauernde Engagement der Jugendlichenhervor, die sich den aktuellen Problemen von Kindern auf originelleWeise künstlerisch nähern. www.GenerationZ-Bonn.de- Die 8. Klassen der Friedrich-Albert-Lange-Schule in Solingen habeneine Patenschaft für das Kinderhospiz in Burgholz übernommen. Siesammeln Spenden, besuchen die Kinder im Hospiz und lernen so, dassdas Sterben zum Leben gehört. Die Jury zeigte sich beeindruckt vonder Ernsthaftigkeit, mit der die Schülerinnen und Schüler ihrePatenschaft leben: Sie hätten sich nicht nur engagiert um Spendengekümmert, sondern hätten im Hospiz erfahren, was es heißt, das Rechtauf die Nähe der eigenen Familie auch dort zu erleben. www.kinderhospiz-burgholz.de/index.php/nachrichten-leser/spendet-erneut.html- Kindern mit traumatischen Erfahrungen hilft die evangelischeJugendhilfe Menden, das "Gefängnis im eigenen Kopf zu verstehen". Diepositive Wirkung der Kinderfortbildungen war für die Juryausschlaggebend. Kinder erlernen Strategien, um sich selber besser zuverstehen, ihre negativen Erlebnisse zu verarbeiten und einen gutenWeg in eine selbstbestimmte Zukunft zu finden.www.ev-jugendhilfe-menden.deSonderpreis- Kindern, die Krieg, Gewalt und Flucht erlebt haben, hilft das"Projekt aufrichten" singend, spielend, malend und bastelnd in derneuen Heimat anzukommen. Die Jury möchte mit diesem Sonderpreis einZeichen setzen und das Engagement für geflüchtete Kinder würdigen,die mit Kreativität die Möglichkeit bekommen, ihre traumatischenErlebnisse zu verarbeiten: "Diese Kinder brauchen viel Fürsorge umeine neue Heimat zu finden".www.soziale-innovationen.deWeitere Informationen zum WDR-Kinderrechtepreis:www.kinderrechtepreis.wdr.deFotos finden Sie unter ARD-foto.dePressekontakt:Eva Maria WüstWDR Presse und InformationTel. 0221 220 4603Eva-Maria.Wuest@WDR.DEBesuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell