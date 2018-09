Kinderrechte stärken - Kinderrechte ins Grundgesetz / Zum Weltkindertag am 20. September

Berlin (ots) - Das Deutsche Institut für Menschenrechte empfiehltdem Bundestag und dem Bundesrat anlässlich des Weltkindertags am 20.September, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern."Kinder haben eigene Rechte. Sie müssen darin gestärkt werden,ihre Rechte kennenzulernen, sie einzufordern und sie gegenüberstaatlichen Stellen und Gerichten durchzusetzen. Die Verankerung vonKinderrechten im Grundgesetz würde die subjektiven Rechte von Kindernan prominenter Stelle sichtbar machen. Jetzt ist es Zeit, diesesVorhaben umzusetzen", erklärt Claudia Kittel, Leiterin derMonitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention des Instituts."Der Staat hat nicht nur die Verpflichtung, Kinder zu schützen,sondern auch zu fördern und zu beteiligen. Kinder anzuhören und siein allen sie betreffenden Angelegenheiten zu beteiligen, ist einzentrales Anliegen der UN-Kinderrechtskonvention, welches sich auchim Grundgesetz wiederfinden sollte. Es ist Ausdruck der Achtung desKindes als Träger von Menschenrechten", so Kittel weiter.Die UN-Kinderrechtskonvention ist geltendes Recht in Deutschlandund von allen staatlichen Stellen auf Bundes-, Landes- und kommunalerEbene schon jetzt anzuwenden. In der Verwaltungs- und Rechtspraxisbestehen zum Teil weitreichende Umsetzungsdefizite, die auch auf dasfehlende Verständnis der Vorgaben der UN-Kinderrechtskonventionzurückzuführen sind.Schon seit Jahren fordert der UN-Ausschuss für die Rechte desKindes die Bundesregierung dazu auf, Kinderrechte im Grundgesetz zuverankern. Die Regierungskoalition hat sich diesen Auftrag in denKoalitionsvertrag geschrieben und eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe mitder Erarbeitung eines Formulierungsvorschlages beauftragt.In den Verfassungen vieler anderer europäischer Staaten, aber auchin den meisten Landesverfassungen der Bundesländer sind Rechte vonKindern bereits festgeschrieben. Zentraler Maßstab für dieVerankerung der Kinderrechte im Grundgesetz sollte dieUN-Kinderrechtskonvention sein. Mit der EuropäischenGrundrechtecharta gibt es für diese Umsetzung bereits einüberzeugendes Vorbild.WEITERE INFORMATIONEN"Kinderrechte ins Grundgesetz - Kinder als Träger vonMenschenrechten stärken". Berlin: Deutsches Institut fürMenschenrechte (Position Nr. 7, November 2016). http://ots.de/VarSJbFAQ zum Thema Kinderrechte ins Grundgesetz http://ots.de/I9jWwLPressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesprecherinTel.: 030 259 359-14 | Mobil: 0160 96 65 00 83hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @dimr_berlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell