Kinderrechte: Intelligente Strategien für ein sicheres Netz statt Internetzensur!

Berlin/Brüssel (ots) - Die Piratenabgeordneten im Europäischen Parlament habender "Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Rechten des Kindes" [1] amDienstag nicht zugestimmt, weil sie in Absatz 16 ein Einfalltor fürInternetzensur sehen.Der Europaabgeordnete Marcel Kolaja erklärt: "30 Jahre nach der Ratifizierungder UN-Konvention über die Rechte des Kindes haben bereits viele Bemühungen zuErgebnissen geführt. Dennoch sind noch etliche Anstrengungen erforderlich, umKinder umfassend zu schützen.Wir Piratenabgeordnete wollen, dass die Polizei über die personellen Kapazitätenverfügt, um die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen über das Internetangemessen zu verfolgen. Menschliche Intervention basierend aufInternet-Hotlines und Hilfsangeboten, die Opfer von Missbrauch unterstützen -darauf sollten wir bestehen.Die Aufforderung an private Unternehmen, das gesamte Internet zu überwachen, umsicherzustellen, dass niemand verbotene Bilder sendet, ist definitiv nicht derrichtige Weg.Wenn die Rechtsdurchsetzung zunehmend an private Unternehmen und derenAlgorithmen mit sehr eingeschränkter öffentlicher Kontrolle ausgelagert wird,tragen wir nur dazu bei, die Darstellung von Missbrauch zu verbergen underschweren damit die Ermittlung und Verfolgung der Straftäter."Der Europaabgeordnete der Piratenpartei Deutschland, Dr. Patrick Breyer,ergänzt: "Diese Entschließung zu den Rechten des Kindes ist wichtig undnotwendig.Wir Mitglieder der Piratenpartei bedauern jedoch, dass sie von bestimmtenInteressengruppen und mächtigen Lobbyisten benutzt wird, um ihre eigenenkommerziellen Produkte anzupreisen. Wir finden es mehr als befremdlich, dasspolitische Gruppen wie die EVP Kinder als Geiseln privater Interessen nehmen undihre Unterstützung der gesamten Entschließung davon abhängig gemacht haben, dassentsprechende Textpassagen aufgenommen werden. Entschieden wenden wir uns gegenTechnologien zur Überwachung eines kompletten Netzwerks, weil es zu vieleMöglichkeiten gibt, sie zu missbrauchen.Die Resolution stellt außerdem die Ergebnisse einer zitierten Studie [2] grobfalsch dar. Internet Service Provider verwenden zunehmend Filter, um dieVerbreitung von Material zum sexuellen Missbrauch von Kindern (Child SexualMisuse Material, CSAM) aufzudecken und zu melden, aber es gibt keinen Beweisdafür, dass die Gesamtzahl dieser Bilder (sowohl gemeldete als auch nichtgemeldete) zugenommen hat.Aus diesen Gründen bedauert die Piratendelegation, die Entschließung aufgrundvon Ziffer 16 und Erwägung O nicht unterstützen zu können, und hat sichenthalten."Quellen/Fußnoten:[1] http://ots.de/CgOVsW[2] Studie: http://ots.de/RITakr