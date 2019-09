Kindernothilfe fordert sichere Orte für Kinder: Verpflichtende Kindesschutz-Konzepte in Institutionen

Duisburg (ots) - Rein statistisch gesehen, ist in jederSchulklasse mindestens ein Kind von sexueller Gewalt betroffen. "Zuoft ist systematischer Kindesschutz in Deutschland noch dem Zufallüberlassen. Viele Institutionen sind überfordert und handeln erstdann, wenn sie einen Fall erlebt haben", bestätigt Jörg Lichtenberg,Kindesschutz-Experte der Kindernothilfe. "Damit Kitas und Schulensichere Orte für Kinder sind, brauchen wir dringend gesetzlicheRegelungen und gut geschultes Personal. Schulen, Kitas, Verbände undVereinen müssen umfassende Kindesschutz Konzepte entwickeln undumsetzen und entsprechende Mittel dafür erhalten", Lichtenbergweiter.Zentrales Ergebnis einer neuen Studie zur Missbrauchsprävention,die Johannes-Wilhelm Rörig, Beauftragter der Bundesregierung fürFragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, in der vergangenen Wochevorgestellt hat, ist, dass eine Mehrheit der Kitas und Schulen in denletzten Jahren einzelne Maßnahmen ergriffen haben, um Kindesschutz inInstitutionen zu stärken. Bei der Selbsteinschätzung, ob sie einumfassendes Schutzkonzept hätten, stimmten aber nur 13 Prozent derSchulen und 22 Prozent der Kitas zu. Es fehle in den Institutionenhäufig an Zeit, Geld und fachkundigen Partnern, wie ein umfassendesKindesschutz Konzept entwickelt und wirkungsvoll umgesetzt wird, sagtLichtenberg. "Staatliche Hilfen und Interventionen im Interesse vonKindern, gab es bisher mehr oder weniger nur im familiären Umfeld.Dass Schutzkonzepte aber ein dringendes Thema für Schulen, Kitas undSportvereine sind, liegt unter anderem daran, dass sich der Alltagvieler Kinder dorthin verlagert hat", so Lichtenberg.Die Kindernothilfe ist eine der größten Kinderrechtsorganisationenin Europa. Sie bietet als erfahrener Umsetzungspartner dieMöglichkeit, systematischen Schutz in Schulen, Kitas, Vereinen undEinrichtungen zu etablieren. Neben praxisbezogenen Schulungen zumThema Schutzkonzept beraten wir auch ganz konkret bei der Erarbeitungund Umsetzung eines Schutzkonzepts. www.kindernothilfe.de/schulungenPressekontakt:Angelika BöhlingPressesprecherinTel. 0178.8808013Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell