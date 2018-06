Kindernothilfe alarmiert: 73 Millionen Kinder schuften weltweit

Duisburg (ots) - Zum Welttag gegen Kinderarbeit am 12. Juni machtdie Kindernothilfe auf den Missbrauch von Kindern als billigeArbeitskräfte aufmerksam: Noch immer müssen 73 Millionen Mädchen undJungen weltweit hart arbeiten und haben dadurch keine Chance aufBildung. "Die Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft, keinKind zurückzulassen, klingt wie eine hohle Phrase, wenn man sich dieweltweite Situation von arbeitenden Kindern ansieht", sagt CarstenMontag, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kindernothilfe.Besonders in Afrika südlich der Sahara steigt die Zahl derarbeitenden Mädchen und Jungen weiter an. Armut und gewaltsameKonflikte zwingen viele Kinder dazu, Arbeiten zu verrichten, diehäufig ihre Gesundheit und ihre gesamte weitere Entwicklunggefährden. "Nationale und internationale Regierungen müssen endlichmehr in Kinder investieren und damit nicht nur auf dem Papieranerkennen, dass jedes Kind ein Recht darauf hat, seine Potenziale zuentfalten", so Montag weiter.Deutschlandweit unterstützen Tausende Menschen den Appell derKindernothilfe und beteiligen sich an der Aktion "Ein Ausrufezeichen(!) gegen Ausbeutung" . Gemeinsam setzen sie ein deutlich sichtbaresZeichen gegen den Missbrauch von arbeitenden Kindern.Als eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen inEuropa unterstützt die Kindernothilfe benachteiligte Mädchen undJungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtesLeben. Sie fördert 741 Projekte und leistet Humanitäre Hilfe. Zurzeitschützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe fast zwei MillionenKinder und ihre Familien und Gemeinschaften in insgesamt 31 Ländernin Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa, um ihreLebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.Pressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-230mobil: 0178.8808013Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell