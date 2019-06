Kindernothilfe Charity-Konzert: Wincent Weiss lässt Träume wahr werden

Duisburg/Essen (ots) - Zum 60. Jubiläum der Kindernothilfe gabMusiker Wincent Weiss am Montag ein exklusives Charitykonzert vor 120Fans in den Zwölf Aposteln am Staadt Essen in Essen-Werden. "Ichfühle mich, als wäre ich der Gastgeber auf meiner eigenen kleinenGartenparty", freut sich der Kindernothilfe-Botschafter.In kleiner Besetzung und unplugged sang und erzählte der Künstlervor traumhafter Kulisse unter freiem Himmel fast zwei Stunden undnahm sich anschließend viel Zeit für ein sehr persönliches Meet andGreet mit seinen zum größten Teil weiblichen Fans. Aus Leipzig,Stuttgart und sogar aus der Schweiz waren sie angereist, um diesenbesonderen Abend mitzuerleben. Mit ihren Eintrittsgeldernunterstützen die Fans die weltweite Arbeit der Kindernothilfe. Fürden Sänger war es eine Herzenssache auf seine Gage zu verzichten undso dazu beizutragen, Kinderträume wahr werden zu lassen.Wincent Weiss ist seit 2015 Botschafter der Kindernothilfe. Erstim vergangenen November besuchte er ein Projekt der Organisation inPeru.Das Konzert fand im Rahmen der 60-Kilometer-Jubiläumstour durchdas Ruhrgebiet statt. An fünf Tagen wandert ein Team derKindernothilfe von Duisburg nach Dortmund.Fotos der Veranstaltung zum Download unterwww.kindernothilfe.de/mediendatenbankAls eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen inEuropa unterstützt die Kindernothilfe seit 60 Jahren benachteiligteMädchen und Jungen auf ihrem Weg in ein eigenständiges undselbstbestimmtes Leben. Sie fördert rund 600 Projekte und leistethumanitäre Hilfe. Zurzeit schützt, stärkt und fördert dieKindernothilfe mehr als 2 Millionen Kinder und ihre Familien undGemeinschaften in insgesamt 32 Ländern der Erde, um ihreLebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.Pressekontakt:Angelika Böhling, PressesprecherinAngelika.Boehling@kindernothilfe.deTel.: 0203.7789-230mobil: 0178.8808013Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell