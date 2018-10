Mit Kindern offen über Krebserkrankung sprechen

Baierbrunn (ots) - Wenn eine Mutter, ein Vater oder die Großelternan Krebs erkranken, sprechen viele Eltern nicht oder sehr spät mitdem Kind darüber - um es zu schützen. Dabei zeigen Erfahrungen undauch Studien, "dass es Kindern auf längere Sicht mehr schadet, wennsie nichts erfahren, als wenn man offen mit ihnen spricht", erläutertim Apothekenmagazin "Baby und Familie" Anita Zimmermann,Diplom-Sozialpädagogin und Leiterin des Vereins Flüsterpost in Mainz,der sich für Kinder krebskranker Eltern einsetzt. Selbst kleineKinder merken der Expertin zufolge über Mimik und Gestik, wenn es denEltern nicht gut geht. "Kinder beobachten ja genau. Sie spüren, dassetwas nicht in Ordnung ist, aber wissen nicht, was. Das kann Angstmachen." Krebs sei eine "Familiendiagnose", betont Zimmermann."Kinder haben ein Recht auf Information."Wichtig für das Gespräch über eine Krebserkrankung sei eine ruhigeAtmosphäre, Zeit - und Ehrlichkeit. "Wir haben den Leitsatz: 'Manmuss nicht immer alles, was man weiß, dem Kind sofort mitteilen, aberwas man sagt, sollte wahr sein'", sagt Zimmermann. Keinesfalls solleman Kindern Versprechungen zu machen. "Nicht sagen: 'Ich werde aufjeden Fall gesund.' Sondern es offenlassen mit Sätzen wie: 'Ichmöchte gesund werden' oder 'Ich hoffe es'", empfiehlt die Expertin."Kinder nehmen es übel, wenn das Versprochene nicht eintrifft, unddas zerstört Vertrauen."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 10/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell