Kindermord in Herne: Polizei erhält mehr als 1.400 Hinweise

DORTMUND (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Mord an einem neunjährigen Jungen in Herne hat die Polizei bisher mehr als 1.400 Hinweise erhalten. Diese würden mit Hochdruck ausgewertet, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Unterdessen habe man die Polizeipräsenz in Herne noch einmal verstärkt, um Anhaltspunkte zum möglichen Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters zu erlangen.

Hinweise darauf, dass sich der Gesuchte in Mönchengladbach befinde oder dort aufgehalten habe, hätten sich bisher nicht bestätigt. Zuvor war ein Krankenhaus in Mönchengladbach nach dem 19-Jährigen durchsucht worden. Es habe zunächst unbestätigte aber ernstzunehmende Hinweise gegeben, dass der Täter in der Klinik gesehen worden sein soll, so die Beamten. Am Mittwochabend sei zudem am Hauptbahnhof Mönchengladbach eine Person fotografiert worden, bei der es sich um den Verdächtigen handeln sollte. Zwischenzeitlich habe sich jedoch ein 16-Jähriger, der sich auf dem Foto wiedererkannt habe, gemeldet und angegeben, mit dem Gesuchten nichts zu tun zu haben. Die Polizei bestätigte nach anschließenden Ermittlungen und Identifzierungsmaßnahmen, dass es sich bei der Person auf dem Foto um den 16-Jährigen und nicht um den gesuchten Tatverdächtigen aus Herne handelt. Der 19 Jahre alte Marcel H. steht im Verdacht, am Montag ein Kind getötet und sich anschließend mit der Tat im Darknet gebrüstet zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur