Kinderleicht tolle Aktien finden: So einfach funktioniert das LU-RO-Prinzip!

Wie gehst du eigentlich an diese Sache heran? Gehörst du zu den Anlegern, welche sich mühsam durch die Bilanz eines Unternehmens kämpfen, um zu ergründen, ob dessen Aktie eine Kaufgelegenheit ist? Oder bist du eher der Typ von Investor, der sich von Finanzmagazinen oder auch „heißen“ Tipps leiten lässt?

Wie auch immer. Ich bin jedenfalls absolut kein Freund von diversen Tipps. Und mitunter ist es mir auch viel zu aufwendig, mich stundenlang irgendwelchen Quartalsberichten oder Ähnlichem zu widmen. Deshalb gehe ich, um gute Aktien zu finden, manchmal etwas anders vor.

Es gibt ja schließlich auch noch eine weitere Möglichkeit, wie man ganz einfach tolle Aktien finden könnte. Auch wenn man diese Methode vielleicht nicht zu seinem Standard bei der Titelauswahl machen sollte, möchte ich trotzdem heute einmal kurz darüber berichten.

Was versteckt sich hinter LU-RO?

Manchmal ist es ja durchaus so, dass man eine tolle Firma entdeckt, in die man eventuell investieren möchte. Oder man ist generell am Recherchieren, um interessante Aktien für sich ausfindig zu machen.

Dann könnte es eine sinnvolle Idee darstellen, sich immer auch die Langfristcharts der entsprechenden Aktien anzuschauen. Und danach Ausschau zu halten, ob der Chartverlauf vielleicht schon über viele Jahre oder gar Jahrzehnte von „Links unten nach Rechts oben“ verläuft.

Wenn man also schon über einen sehr langen Zeitraum einen intakten Aufwärtstrend erkennen kann, dann sollte dies meines Erachtens ein absolutes Qualitätsmerkmal der entsprechenden Aktie darstellen. Denn dieser Umstand könnte uns offenbaren, dass es sich bei dem dahinterstehenden Unternehmen wahrscheinlich um einen erstklassigen Konzern handelt.

Auch könnte man sich hier an den altbekannten Börsenspruch „The Trend is your Friend“ erinnern. Wenn es mit einer Aktie nämlich schon sehr lange Zeit, von kurzen Unterbrechungen abgesehen, stetig aufwärts geht, dann spricht in meinen Augen erst einmal nichts dagegen, dass es nicht auch so weitergehen könnte.

Zwei Beispiele

Bei zwei meiner Kaufentscheidungen im letzten Jahr habe ich tatsächlich auch das LU-RO-Prinzip in meine Entscheidungsfindung mit einbezogen. Und zwar ging es zum einen um den amerikanischen Energiekonzern NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) und zum anderen mit Church & Dwight (WKN: 864371),um einen ebenfalls in den USA beheimateten Hersteller von Haushaltswaren und Hygieneartikeln.

Bei beiden Firmen konnten mir sowohl das Geschäftsmodell als auch gewisse fundamentale Daten eine gewisse Entschlussfreudigkeit für einen Kauf geben. Aber erst der Blick auf den 20-Jahres-Chart der Aktien von beiden Konzernen hat dann die Initialzündung ausgelöst.

Quelle: https://ycharts.com

Wie hier ganz deutlich zu erkennen ist, ziehen sich beide Kurven fast wie an einer Perlenschnur aufgefädelt von „Links unten nach Rechts oben“.

Und es gibt für Investoren durchaus gute Nachrichten. Denn neben diesen beiden gibt es natürlich noch viele weitere Unternehmen, deren Aktien eine ähnliche Entwicklung genommen haben. Diese zu finden, überlasse ich an dieser Stelle jetzt allerdings jedem selbst.

Der Artikel Kinderleicht tolle Aktien finden: So einfach funktioniert das LU-RO-Prinzip! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt Aktien von NextEra Energy und Church & Dwight. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von NextEra Energy.

Motley Fool Deutschland 2022