Kinderleicht Fotos und Bildhintergrund bearbeiten mit InPixio Photo Clip 8

Planegg bei München (ots) - Die Fotosoftware InPixio Photo Clip 8http://www.inpixio.com/de?tracking=INPIXIO_DE_PR_PHOTO_CLIP vonAvanquest ermöglicht mit wenigen Klicks das Freistellen und Entfernenstörender Objekte und Personen aus bestehenden Fotos. Das preiswerteWindows-Programm bietet neben Stapelverarbeitung, Fotoverwaltung undTexteinbindung tolle neue Funktionen für Semiprofis und Foto-Laien.In Deutschland bisher unter dem Produktnamen "Ausschneiden" bekannt,wird die beliebte Fotosoftware ab der neuen Version 8 weltweitharmonisiert im Internet unter dem einheitlichen Programmnamen"InPixio Photo Clip" für insgesamt zehn Sprachen erhältlich sein.Das Programm überzeugt als bedienungsfreundliche Lösung für alle,die ihre Bilder schnell und einfach optimieren wollen. DieFotosoftware enthält ein vielseitiges, digitales Schneidewerkzeug,mit dem man beliebige Details, Personen, Objekte oder sogar ganzeSzenen in den Fotos freistellen und störende Elemente entfernen kann.So lassen sich problemlos unerwünschte Objekte entfernen,Hintergründe ersetzen, Erinnerungen mit passenden Effekten oderFiltern versehen und im Handumdrehen digitale Fotomontagen erstellen.InPixio Photo Clip 8 Professional bietet etliche neue Funktionen,mit denen auch Fotolaien ganz einfach die eigenen Bilder vonstörenden Elementen, Hintergründen und Personen befreien können.Neben brandneuen Funktionen wie diverse Filter, Nebel- undRauschminderung gehören neue Hintergründe für Fotomontagen, einumfassendes Benutzerhandbuch, detaillierte Erklärungen sowiepraktische Tipps zum Produktumfang. Wie in den Vorgängerversionenlassen sich auch mit InPixio Photo Clip 8 dank Stapelverarbeitungetliche Bilder auf einmal bearbeiten und Texte in die Fotowerkeeinbinden.Wichtigste neue Funktionen in InPixio Photo Clip 8- Rauschminderung (nur Professional)- Nebelminderung (nur Professional)- 25 neue Hintergründe für Fotomontagen- 15 neue Filter- 30 neue Rahmen- 15 neue Maserungen- Online-DruckservicePreis und Verfügbarkeit:InPixio Photo Clip 8 ist ab März erhältlich und kostet UVP inkl.MwSt.: EUR 49,99 / SFR 49.99 (Standard) bzw. EUR 79,99 / SFR 79.99(Professional)Pressekontakt:Avanquest Deutschland GmbHMarkus Soffner, PR ConsultantTel.: +49(0)89 7909735E-Mail: presse@avanquest.deOriginal-Content von: Avanquest Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell