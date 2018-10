Mainz (ots) -Ein zehnjähriger Junge lebt als einziges Kind in einer serbischenEnklave mitten im Kosovo. Nichts wünscht er sich sehnlicher als einenFreund. In seinem Drama "Enklave" blickt der serbische RegisseurGoran Radovanovic auf die komplizierte Lebenswelt des Jungen fünfJahre nach dem Kosovo-Krieg. Zu sehen ist die Koproduktion vonZDF/Das kleine Fernsehspiel und ARTE am Montag, 29. Oktober 2018,0.15 Uhr, im ZDF.2004: Der Kosovo steht unter der Verwaltungshoheit der VereintenNationen. Der zehnjährige Nenad lebt dort mit seinem Vater Vojislavund dem bettlägerigen Großvater Milutin in einer kleinen serbischenEnklave. Außer ihnen sind nur Draza, der Priester, und die jungeLehrerin Serben. Nenad wird jeden Tag mit einem Panzer der KFOR indie Schule gefahren, wo er der einzige Schüler ist. Sein großerWunsch, mit anderen Kindern zu spielen, scheint unerfüllbar.Sehnsüchtig sieht er immer wieder durch die Schlitze desPanzerfahrzeugs albanische Jungen in seinem Alter. Der 13-jährigeHirtenjunge Bashkim scheint ihr Anführer zu sein. Schnell wird klar,dass Bashkim, dessen Vater im Krieg getötet wurde, die Serben hasst.Als Nenads Großvater Milutin stirbt und Nenad den Priester holensoll, kommt es zu einer folgenschweren Begegnung zwischen Nenad undBashkin."Enklave" wurde auf internationalen Filmfestivals weltweit gezeigtund mit über 20 Preisen ausgezeichnet, darunter mehrerePublikumspreise, drei FIPRESCI Awards, der UNICEF-Preis beim OlympiaFilm Festival in Griechenland 2015 und der Preis der Presse-Jury beim"Festival du film d'Europe & Orientale" in Rouen 2016."Enklave" ist bereits ab Sonntag, 28. Oktober 2018, 10.00 Uhr, inder ZDFmediathek abrufbar.https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/DaskleineFernsehspielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell