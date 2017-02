Der Kinderkanal von ARD und ZDF feiert Geburtstag! / Ausblick auf das KiKA-Jubiläumsjahr

Erfurt (ots) -Einladung zum Presse- und Fototermin am Mittwoch, 15. März, 14:00 Uhrmit Professor Dr. Karola Wille, Vorsitzende der ARD undMDR-Intendantin, ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut undKiKA-Programmgeschäftsführer Michael StumpfSehr geehrte Damen und Herren,seit dem Sendestart von KiKA vor 20 Jahren sind viele Kinder mit demKinderkanal von ARD und ZDF aufgewachsen. Mit seinem Mix ausunterhaltenden, beratenden, bildenden und informierenden Programmenhat KiKA einen Spitzenplatz im deutschen Kindermedienmarkt erobert,der sich in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten radikal veränderthat. Genre- und themenreich bietet der Sender jungen Mediennutzernzwischen drei und 13 Jahren Qualität und Vielfalt, Eltern undPädagogen Beratung und Orientierung.Wir laden Sie herzlich ein zu einem Pressegespräch mit denKiKA-Verantwortlichen Professor Dr. Karola Wille (Vorsitzende der ARDund MDR-Intendantin), Dr. Thomas Bellut (ZDF-Intendant) und MichaelStumpf (KiKA-Programmgeschäftsführer). Sie geben Einblicke in dieKiKA-Programmstrategie und einen Ausblick auf die geplanten Aktionenim Jubiläumsjahr."20 Jahre KiKA": Presse- und FototerminMittwoch, 15. März 2017, 14:00 Uhrim Kindermedienzentrum (KMZ+), Erich-Kästner-Straße 1, 99094 ErfurtIm Anschluss an das Pressegespräch stehen Ihnen Professor Dr. KarolaWille, Dr. Thomas Bellut und Michael Stumpf zudem für einenFototermin zur Verfügung.Bitte melden Sie sich bis spätestens Freitag, 10. März 2017, bei derAgentur planpunkt: PR, Stephan Tarnow, Marc Meissner, Julia Radonjicunter post@planpunkt.de oder per Antwort-Fax an.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!IhreUnternehmenskommunikationDer Kinderkanal von ARD und ZDFPressekontakt:planpunkt: PRStephan Tarnow, Marc Meissner, Julia RadonjicTelefon: +49 221.912557-10Fax: +49 221.912557-55post@planpunkt.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: +49 361.218-1827Fax: +49 361.218-1831kika-presse@kika.dewww.kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell