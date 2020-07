Kinderhospiz Sterntaler e.V. erhält Spende von Mitarbeitenden der Axactor Germany / Mitarbeitende der Axactor Germany nach einer Umweltaktion den Verkaufserlös von wiederverwendbaren Flaschen gespendet (FOTO)

Heidelberg (ots) - Axactor Germany hat im Rahmen einer Umweltaktion zur Verbesserung der Ökobilanz Wasserspender gekauft, welche direkt an die Wasserleitung angeschlossen werden. In diesem Zuge wurden wiederverwendbare Flaschen angeschafft, die von den Mitarbeitenden gegen eine Spende in freier Höhe erworben werden konnten.Mehr als 150 Flaschen wurden verkauft und dabei ein Spendenbetrag von 551 EUR erzielt. Dieser wurde von den beiden Geschäftsführern der Axactor Germany GmbH, Steffen Fink und Holger Müller, auf 1.000 EUR aufgerundet.Kirsten Plesse, Spendenbetreuerin des Kinderhospizes Sterntaler e.V., nahm den Spendenscheck in Höhe von 1.000 EUR in Empfang. Steffen Fink, Country Manager und Barbara Gromer, Director HR, nutzen die Gelegenheit, auch ganz persönliche Einblicke in die Arbeit des Vereins zu erhalten."Es gibt viele Vereine und Projekte deren Arbeit wichtig und ohne Spenden nicht umsetzbar ist, aber es freut mich ganz besonders, dass die Wahl unseres Axactor Teams auf das Kinderhospiz gefallen ist. Das Engagement des Vereins ist nicht nur für die betroffenen Familien, sondern auch für unsere Gesellschaft als Ganzes von unschätzbarem Wert und es freut mich, dass wir hier einen Beitrag zur Finanzierung leisten können. Es war nicht das erste Mal, dass wir das Kinderhospiz unterstützt haben und wird hoffentlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein." so Steffen Fink.Die Kinderhospizarbeit in Deutschland muss noch immer zum Großteil über Spenden finanziert werden. Wenn auch Sie dem Beispiel der Axactor Germany folgen und das Kinderhospiz Sterntaler e.V. unterstützen möchten, dann finden Sie alle Informationen unter: https://www.kinderhospiz-sterntaler.de .Über Kinderhospiz Sterntaler e.VDer Mannheimer Verein Kinderhospiz Sterntaler e. V. unterstützt lebensverkürzend erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien und begleitet sie auf ihrem schweren Weg. Die jungen Gäste werden gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern liebevoll aufgenommen und von einem interdisziplinären Team aus Medizinern, qualifizierten Pflegekräften, Pädagogen und einer Psychologin gepflegt und betreut.http://www.kinderhospiz-sterntaler.deÜber AxactorAxactor ist eine skandinavische börsennotierte Gesellschaft, die europaweit auf die Beitreibung und den Ankauf von notleidenden Forderungen spezialisiert ist. Axactor verfügt über ein weltweites Forderungsmanagement-Netzwerk, mit eigenen Unternehmen in Norwegen, Spanien, Italien, Schweden, Finnland und Deutschland und beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter.Axactor Germany verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Forderungsmanagement. Am Standort Heidelberg sind mehr als 200 Mitarbeitende beschäftigt. Insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Leasingunternehmen, Energieversorger, ÖPNV und E-Commerce zählen zu den Kunden.Für Axactor steht dabei der Kunde des Kunden im Fokus - Axactor findet Lösungen im Dialog, bietet ausgedehnte Servicezeiten und zahlreiche Bezahlverfahren. Die Wahrung der Reputation und die Verbesserung der Liquidität unserer Kunden spielen dabei eine wesentliche Rolle.http://www.axactor.dePressekontakt:Claudia EdingerSenior Manager Marketing und KommunikationAxactor Germany GmbHTelefon: 06221 987 692E-Mail: kommunikation@axactor.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146225/4646312OTS: Axactor Germany GmbHOriginal-Content von: Axactor Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell