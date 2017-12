Kinderhilfswerk: Kindergeld-Erhöhung ist völlig unzureichend

BERLIN (dpa-AFX) - Als völlig unzureichend hat das Deutsche Kinderhilfswerk die Erhöhung des Kindergeldes und des Regelsatzes für Kinder im Hartz IV-Bezug zum Jahresanfang bezeichnet.



"Zwei Euro mehr Kindergeld und drei bis fünf Euro Regelsatzerhöhung für Kinder im Hartz IV-Bezug sind ein schlechter Witz", kritisierte der Präsident des Kinderhilfswerkes, Thomas Krüger, am Donnerstag. "Mit diesen kümmerlichen Beträgen kann die Kinderarmutsquote in Deutschland nicht gesenkt werden. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen, das ist eine Schande für eine der reichsten Industrienationen der Welt." Es sei dringend ein Gesamtkonzept nötig, das die Situation der von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen in Deutschland nachhaltig verbessere, sagte Krüger./sk/DP/she