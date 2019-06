Kinderherzen vor Hitze schützen (FOTO)

Aachen (ots) -Die hohen Temperaturen belasten vor allem herzkranke Kinder. Wirgeben Tipps, wie sie die heißen Tage gut überstehen:Trinken:Je höher die Temperaturen, desto schneller trocknen Kinder aus.Bei ihnen beträgt der Wasseranteil am Körpergewicht etwa 75 Prozent.Ihre Körperoberfläche ist vergleichsweise viel größer als die vonErwachsenen. Eltern sollten ihren Kindern daher regelmäßig undausreichend zu trinken geben, am besten Wasser, ungesüßten Tee oderFruchtsaftschorlen - nicht zu kalte Getränke, da der Körper dies kaumkompensieren kann.Alkohol:Experimente mit Alkohol und anderen Drogen können böse enden. DennAlkohol beeinträchtigt das Herz- Kreislaufsystem und kann die Wirkungvon Herzmedikamenten negativ beeinflussen. Altersgerechte Info dazugibt's auch auf www.herzklick.de und in unseren Comics auf:https://www.bvhk.de/broschueren/.Ernährung:Leichte, fettarme Kost ist jetzt am besten, denn sie belastet dasHerz nicht übermäßig.Kindergarten und Schule informieren:Eltern herzkranker oder chronisch Kinder sollten ErzieherInnenbzw. LehrerInnen ihres herzkranken Kindes informieren: wie belastbarist das Kind? Welche besondere Fürsorge braucht es? WelcheMedikamente? Was ist im Notfall, etwa bei einem Schwächeanfall, zubeachten? Hilfreich ist die Broschüre "Herzkranke Kinder in derSchule" auf https://www.bvhk.de/broschueren/.Aktivitäten:Chronisch herzkranke Kinder sollten in der Mittagshitze nichtdraußen spielen. Auf Ausflügen brauchen sie ihre gewohntenMedikamente. Wenn diese gekühlt werden müssen, sollten die ElternKühlmöglichkeiten für unterwegs sicherstellen.Sport:Sport in sengender Sonne ist nicht ratsam. Rennen in der Hitze istviel anstrengender als bei normalen Temperaturen. Gut tun jetztEntspannungsübungen im Schatten.Schwimmen und Tauchen:Überhitzt ins Wasser springen belastet den Kreislauf stark. Besserist es, wenn sich das Kind nach und nach mit dem kalten Wasserabreibt und dann erst mit dem ganzen Körper eintaucht.Medikamente und ihre Nebenwirkungen:Die Nebenwirkungen sind bei hohen Temperaturen teilweise extrem.Arzneimittel können die Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen unddamit auch die Lern- und Leistungsfähigkeit sowie die Sicherheit imStraßenverkehr."Mein Herz rast so!"Kinder mit Herzrhythmusstörungen sind jetzt besonders gefährdet.Rhythmusstörungen können trotz Medikation auftreten. Wenn ein Kindüber 'Herzrasen' klagt, sollte die Hautoberfläche gekühlt werden. DasKind sollte sich hinsetzen, wenn möglich im Schatten hinlegen.Manchmal verschwinden diese Herzrhythmusstörungen spontan wieder.Über den Puls kann man versuchen, Herzfrequenz und -rhythmus zukontrollieren. Wenn sich in Ruhe keine Normalisierung einstellt,sollte ein Notarzt gerufen und das Kind unmittelbar in 'seine' Klinikgebracht werden, damit durch unnötige Zwischenstationen keineZeitverzögerung entsteht (die Klinik schon vorher telefonischinformieren!)Kreislaufprobleme:Bei Ohnmacht oder Herzrhythmusstörungen sollten Eltern ihr Kindunverzüglich von einem Notarzt ins Krankenhaus bringen lassen.Zahlen und Fakten:In Deutschland kommt jedes 100 Kind mit einem angeborenenHerzfehler zur Welt. Angeborene Herzfehler gehören daher zu denhäufigsten Behinderungen.Pressekontakt:Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK)Volker Thielv.thiel@bvhk.de0241 91 23 32Original-Content von: Bundesverband Herzkranke Kinder e.V., übermittelt durch news aktuell