Köln (ots) - Nach "Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 4!"und "Unsere Schule" gibt VOX in Zukunft auch spannende Einblicke indas Leben von Senioren - in Kombination mit Kindern: Der KölnerSender sicherte sich bei Red Arrow Studios International die Rechtefür das britische Hit-Format "Old People's Home for 4 Year Olds"(Altenheim für Vierjährige), das im Vereinigten Königreich beiChannel 4 begeisterte. In der Doku-Reihe treffen zehn quirligeVierjährige auf zehn Senioren, die in einem Altenheim leben. Vorabwerden die Rentner eingehend medizinisch untersucht und unter anderemihr psychisches Wohlbefinden, ihr Gedächtnis und ihre Beweglichkeiterfasst. Sechs Wochen lang erleben Jung und Alt dann gemeinsam eineaufregende und emotionale Zeit. Nach vielen Tagen Basteln, Ballonsaufblasen, "Mensch ärgere Dich nicht" spielen oder Tanzen wirdwissenschaftlich analysiert, welchen Effekt die Kinder auf die "SuperAger" hatten; wird sich die Stimmung, Merkfähigkeit und die Mobilitätder Senioren verbessern? Und wie hat den Kindern der Ausflug in dieWelt der Alten gefallen?Produziert wird die neue Doku-Reihe von RedSeven Entertainment,eine Red Arrow Studios Produktionsfirma, im Auftrag von VOX. DieDreharbeiten beginnen am 7. September 2018, die Ausstrahlung ist für2019 geplant.Hintergrund:Die britische Originalversion, produziert von CPL productions fürChannel 4, gewann im vergangenen Jahr zwei bedeutende Preise bei denInternational Format Awards in Cannes und wurde erst vor zwei Wochen(23.08.2018) bei den Edinburgh TV Awards ausgezeichnet. Unter anderembegeisterte "Old People's Home for 4 Year Olds" die Briten mitpackenden Bildern eines 89-Jährigen in einem Altersheim in Bristol,der trotz künstlichem Bein überglücklich auf dem Boden rollend einenTiger nachmachte. Tatsächlich konnten in Großbritannien nach demProjekt enorme medizinische Fortschritte bei den Seniorenfestgestellt werden; die Alten waren besser gelaunt, aber auchdeutlich beweglicher und gesünder.Das Format wurde inzwischen auch an TV-Sender in Holland, Spanien,Australien und Frankreich verkauft.