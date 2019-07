Kinderfreibetrag: So funktioniert's! (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Der Staat unterstützt Eltern mit dem sogenannten Kinderfreibetrag:7.620 Euro dürfen Eltern pro Kind im Jahr zusätzlich verdienen undeinnehmen, ohne dafür Steuern zu zahlen. Aber wem steht derKinderfreibetrag zu? Wie bekommt man ihn? Und wie hängt derKinderfreibetrag mit dem Kindergeld zusammen? DerLohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema anhand einesRechenbeispiels und einer Infografik.Kinderfreibetrag 2019: 7.620 EuroFrauen und Männer mit leiblichen, mit adoptierten und - je nachBetreuungsumfang - mit Pflegekindern können 7.620 Euro im Jahrzusätzlich einnehmen, ohne dafür Steuern zu zahlen. So hoch ist derso genannte Kinderfreibetrag 2019 inklusive dem Freibetrag fürBetreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf. Damit will der Staaterreichen, dass Eltern genug Geld zur Verfügung haben, um für ihreKinder Dinge wie Essen, Wohnung, Betreuung oder eine Ausbildungbezahlen zu können.Genau den gleichen Zweck hat auch das Kindergeld: Für jedes ersteund zweite Kind bekommen Eltern seit dem 1. Juli diesen Jahres 204Euro, für das dritte 210 Euro und für jedes weitere 235 Euro, undzwar jeden Monat steuerfrei. Sowohl Kindergeld als auchKinderfreibetrag sind also steuerbegünstigt.Entweder Kinderfreibetrag oder KindergeldDer große Unterschied ist: Das Kindergeld überweist der Staatjeden Monat auf das Konto der Eltern, nicht aber denKinderfreibetrag. Stattdessen handelt es sich beim Kinderfreibetragum eine fiktive Rechengröße, nämlich 7.620 Euro für das Jahr 2019,die das Finanzamt rückwirkend vom zu versteuernden Jahreseinkommender Erziehungsberechtigten abzieht.Nur eine Form der Steuererleichterung dürfen Eltern erhalten:Kindergeld oder Kinderfreibetrag. Das Finanzamt prüft anhand derabgegebenen Steuererklärung, wovon Erziehungsberechtigte stärkerprofitieren ("Günstigerprüfung"), und gesteht ihnen die bessereSteuererleichterung zu.Rechenbeispiel: Ehepaar mit Kind und 50.000 Euro JahreseinkommenZwei Vollzeit arbeitende Ehepartner mit kleinem Kind haben einJahreseinkommen von 50.000 Euro, das zu versteuern ist. Das Finanzamtberechnet jetzt, wie viel Steuern das Paar zahlen müsste - und zwarerst ohne und dann mit dem Kinderfreibetrag.Ohne den Kinderfreibetrag würden 7.582 Euro Steuern (ohneSolidaritätszuschlag) anfallen. Mit dem Kinderfreibetrag, also minus7.620 Euro, schrumpft das zu versteuernde Einkommen der Eheleute auf42.380 Euro. Dann müssten sie nur noch rund 5.464 Euro Steuernzahlen.Die Differenz zwischen den Steuern, die sie mit und ohneKinderfreibetrag bezahlen müssten, beträgt 2.118 Euro. So vielSteuern würde das Paar also mit dem Kinderfreibetrag sparen.In den letzten zwölf Monaten haben die Eheleute aber insgesamt2.448 Euro Kindergeld für ihr Kind erhalten - das ist mehr, als siedurch den Kinderfreibetrag sparen. Der Freibetrag ist also finanziellnicht günstiger für die beiden. Deshalb rechnet der Finanzbeamte fürsie nicht mit dem Kinderfreibetrag.Übrigens: Für Alleinerziehende lohnt sich der Kinderfreibetrag abca. 34.000 Euro zu versteuerndem Einkommen im Jahr, für Eheleute abca. 64.000 Euro. "Zu versteuernd" bedeutet, nachdem alle Kosten, dievon der Steuer abgesetzt werden konnten, abgezogen worden sind.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)ist mit einer Million Mitgliedern und rund 3.000 BeratungsstellenDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH stellt außerdemdie meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Von dreizertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zwei vonder VLH. Gegründet im Jahr 1972, erstellt die VLH für ihre Mitgliederdie Einkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichenBeratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V., übermittelt durch news aktuell