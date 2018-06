Köln (ots) -Die WDR mediagroup (WDRmg) hat ihre Kooperation mit dem Kinder-und Jugendbuchverlag Carlsen weiter ausgebaut. Neben demVerwertungsmandat an der beliebten Buchmarke Conni gehört jetzt auchdie Bestsellerreihe "Die Schule der magischen Tiere" zum Portfolio.Das Kölner Unternehmen vermarktet ab sofort die Merchandisingrechteim DACH-Gebiet für alle Produktbereiche mit Ausnahme von Publishing."Die Schule der magischen Tiere", geschrieben von Margit Auer,erzählt von der Winterstein-Schule und ihrem Geheimnis: Wer Glückhat, findet hier den besten Freund, den es auf der Welt gibt - einmagisches Tier, das sprechen kann. Die Geschichten behandeln Themenrund um Selbstfindung, Magie, Freundschaften, Geheimnisse und Tiere.Im Fokus der WDRmg stehen daher potenzielle Lizenznehmer, die mitihren Produkten Mädchen im Schulalter zwischen sechs und zwölf Jahrenansprechen möchten.Daniela Steiner, Abteilungsleiterin Rechte, Lizenzen, CorporatePublishing beim Carlsen Verlag: "Die Bücher der 'Schule der magischenTiere' erreichen bereits jetzt regelmäßig vordere Plätze aufBestsellerlisten und werden sicherlich auch in der Produktwelt ihrevielen Fans erfreuen. Ich freue mich sehr über die Ausweitung unsererZusammenarbeit mit der WDR mediagroup, die bereits unsere Marke Conniim Merchandisingmarkt stark gemacht hat.""Schon unsere Erfahrung mit Conni hat gezeigt, dass Marken nichtzwingend aus dem Fernsehen groß werden müssen. Auch unserVermarktungskonzept zur 'Schule der magischen Tiere' greift dieBuchthemen konsequent auf und bereitet so strategisch den Weg fürattraktive und handelsgerechte Lizenzprodukte", erklärt Julia Wurzer,Teamleiterin Marken bei der WDRmg. "Wir arbeiten mit Hochdruck aneinem Styleguide. Lizenzverträge können von Unternehmen oder Händlernbereits jetzt gezeichnet werden, um die Produktentwicklung ab Herbstzu starten."Die Serie "Die Schule der magischen Tiere" ist im Kern auf zwölfBände angelegt. Von den neun bereits erschienenen Titeln sind über1,5 Mio. Exemplare in den Buchhandel verkauft worden. Auchinternational ist die Buchmarke gefragt: Die Übersetzungsrechte sindin fast 20 Länder verkauft, darunter China, Dänemark, Griechenland,Japan, Polen, Spanien und Türkei. In Deutschland sind bereitsHörbuch, Hörspiel, Theater, Filmrechte und erste Mitbringspielelizenziert. Eine filmische Umsetzung ist für 2021 geplant.Die WDRmg ist die kommerzielle Tochtergesellschaft desWestdeutschen Rundfunks(WDR) mit Sitz in Köln. Neben dem Kerngeschäftder Werbezeitenvermarktung, des Programmvertriebs und desMerchandisings umfasst ihr Portfolio unter anderem barrierefreieMediendienste und umfangreiche IT- & Broadcast Services.Bildmaterial steht zum Download bereit unter:http://www.wdr-mediagroup.com/unternehmen/presse/aktuellesPressekontakt:Gaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell