Kumhausen (ots) -Anmoderationsvorschlag:Superman hat den Röntgenblick, Wonderwoman ist megaschnell undkann fliegen und Spiderman kann dank seiner Spinnenkräfte an Wändenhochklettern. Dass die Superhelden so ihre Fähigkeiten haben, weißjedes Kind. Dass aber auch Gemüse und Obst Superkräfte haben undtotal wichtig sind, davon wollen die Kiddies ja oft nix wissen -gerade jetzt, wo überall Lebkuchen und Plätzchen locken. Vielleichtkann ja das Kinderbuch "Die Vitalen Acht - Manege frei fürSuperhelden" doch für Begeisterung unter Gemüsemuffeln sorgen, dennhier erleben ganz ungewöhnliche Helden aufregende Abenteuer - OliverHeinze verrät uns mehr.Sprecher: Sind wir doch mal ehrlich: Für die meisten Kinder istGemüse in erster Linie: langweilig! Aber damit räumt Gaby Grosser inihrem Kinderbuch jetzt auf.O-Ton 1 (Gaby Grosser, 16 Sek.): "Als ungewöhnliche Helden tauchentatsächlich sieben Gemüsis und ein Obst auf, also kurz: 'Die VitalenAcht'! Diese acht Freunde erfahren zufällig auf dem Markt, dass ihreHeimat in großer Gefahr schwebt! Vielleicht muss Bauer Bertram denVital-Hof schließen, weil immer weniger Kinder Obst und Gemüsemögen."Sprecher: Und das können die Helden vom Bauernhof - unter anderemKira Karotte, Massimo Mais und Tadeus Tomate - natürlich unmöglichzulassen.O-Ton 2 (Gaby Grosser, 11 Sek.): "Darum wollen sie helfen - underfinden den Zirkus Vitale. Aber ob all ihre Superkräfte ausreichen,erstens ihr Zuhause zu retten und zweitens beliebter, aber vielbeliebter, zu werden..."Sprecher: ...bleibt abzuwarten. Aber Superhelden lassen sichnatürlich nicht so schnell unterkriegen. Sie hecken einen genialenPlan aus und geben richtig Gas...O-Ton 3 (Gaby Grosser, 10 Sek.): "...indem sie all ihreSuperkräfte aufbieten, um eine tolle Zirkusshow auf die Beine zustellen. Hier lernen die Kinder, dass tolle Leistungen am besten mittollen Nahrungsmitteln erbracht werden."Sprecher: Die gemüsigen Stars haben nicht nur richtig viel Charme,sondern natürlich auch verborgene Superkräfte - und die werdenendlich ins rechte Licht gerückt. Das Buch war eineHerzensangelegenheit für die Autorin - Unterstützung hatte sie dabeivon LaVita-Gründer und Eishockey-Legende Gerd Truntschka.O-Ton 4 (Gaby Grosser, 12 Sek.): "Als jahrelanger Profisportlerund Ernährungsexperte kennt er sich mit gesunder Ernährung super aus.Bemerkenswert ist, dass er anlässlich seines 60. Geburtstags denErlös seiner Sonderausgabe komplett an 'Ein Herz für Kinder'spendet!"Abmoderationsvorschlag:Sollten Sie auch kleine Vitaminverächter kennen, dann könnte dasBuch "Die Vitalen Acht" - das übrigens von der Eishockey-Legende GerdTruntschka herausgegeben wird - ja ein guterWeihnachts-Geschenke-Tipp für Sie sein! Mehr Infos dazu finden Sie imNetz, zum Beispiel unter dem Stichwort "Kinderbuch" auf www.lavita.de- hier können Sie das Buch auch direkt kaufen, und das Beste daran:der komplette Erlös der auf der Homepage bestellten Bücher gehtdirekt an "Ein Herz für Kinder"!