Der Kinderbetreuungslotse - wirksame Hilfe für Einelternfamilien: Modellprojekt zur Unterstützung arbeitsloser Alleinerziehender erfolgreich abgeschlossen

Gütersloh/Mainz (ots) - Von September 2014 bis August 2017 fördertdie Walter Blüchert Stiftung drei Projekte zur "Ergänzenden Kinder-und Notfall-Betreuung für Einelternfamilien" in NRW, Rheinland-Pfalzund Berlin. In Mainz findet am Montag, dem 21. August 2017, von 10bis 12:30 Uhr im Rathaus das abschließende Fachgespräch zumrheinland-pfälzischen Modellprojekt "Der Kinderbetreuungslotse"statt, auf dem die Ergebnisse und Erfahrungen des Projektesvorgestellt werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, wieAlleinerziehende auf dem Weg in eine existenzsicherndeBerufstätigkeit wirksam unterstützt werden können - hilfreicheInformationen insbesondere für die Beratungsfachkräfte in denJobcentern und Arbeitsagenturen. Zu den Rednern gehören u.a.Staatsministerin Anne Spiegel als Schirmherrin des Projektes und Dr.Eckart Lensch, Dezernent der Stadt Mainz."Alleinerziehende tragen in der Regel die Verantwortung fürExistenzsicherung, Haushaltsorganisation und Kindererziehungalleine", konstatiert Prof. Dr. Gunter Thielen, Vorstandsvorsitzenderder Walter Blüchert Stiftung. "Und sie sind überproportional vonArmut betroffen. In Rheinland-Pfalz liegt die Quote bei ca. 50Prozent. Für Mütter - rund 85 Prozent aller Alleinerziehenden sindweiblich - ist es erfahrungsgemäß besonders herausfordernd, einerexistenzsichernden Tätigkeit nachzugehen oder den beruflichenWieder-Einstieg zu finden. Mit unseren Modellprojekten wollen wirAlleinerziehende unterstützen und exemplarisch zeigen, welchstabilisierende Wirkung eine passende flexible Kinderbetreuung aufdie wirtschaftliche Situation in Einelternfamilien haben kann. DasProjekt 'Der Kinderbetreuungslotse' zeigt beispielhaft, wie sich dieKinderbetreuungssituation von arbeitssuchenden Alleinerziehendenoptimieren lässt."In einem ressourcenorientierten, ganzheitlichen Coaching wurdendie Bedarfe der Teilnehmerinnen ermittelt und passgenaue Lösungen fürdie jeweilige Kinderbetreuungssituation erarbeitet. WichtigeKooperationspartnerinnen während der gesamten Laufzeit waren dieBeauftragten für Chancengleichheit bei der Arbeitsagentur und demJobcenter Mainz, die dem Projekt arbeitslose Alleinerziehendezugewiesen haben. Insgesamt gelang es, den Alleinerziehenden dank neugewonnener Stabilität den Zugang zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt zuerleichtern beziehungsweise die schon vorhandene Berufstätigkeitexistenzsichernd auszubauen.Das rheinland-pfälzische Projekt ist auf die Stadt Mainzbeschränkt. Die Übertragbarkeit auf andere Kommunen bzw. Regionenwurde während der Projektlaufzeit geprüft."Der Kinderbetreuungslotse" ist Bestandteil eines dreiteiligenländerübergreifenden Modellprojektes zur "Ergänzenden Kinder- undNotfall-Betreuung von Einelternfamilien in Deutschland", das dieWalter Blüchert Stiftung für den Kooperationspartner VAMV (VerbandAlleinerziehender Väter und Mütter) und seine Landesverbände in NRW,Rheinland-Pfalz und Berlin finanziert - einschließlich derEvaluation. Mit dem Teilprojekt "Sonne, Mond und Sterne" will derVAMV-Landesverband Nordrhein-Westfalen in Essen Betreuungslücken imgewohnten Umfeld der Kinder schließen. Der VAMV-Landesverband Berlinbietet u.a. Hol- und Bring-Dienste für Kinder als Element ergänzenderKinderbetreuung an, um die soziale und kulturelle Teilhabe vonKindern zu ermöglichen. Derzeit wertet der VAMV-Bundesverband dasGesamtprojekt aus. Die Ergebnisse werden Ende August 2017 erwartet.Auf Grundlage der begleitenden Evaluation sollen Handlungsbedarfeherausgearbeitet und politische Forderungen abgeleitet werden.Pressekontakt:Kontakt Walter Blüchert Stiftung:Dorothee Pfeng, E-Mail: dorothee.pfeng@walter-bluechert-stiftung.de,Tel. 05241-17949-12Ansprechpartnerin zum Projekt "Der Kinderbetreuungslotse":Melanie Oehl, E-Mail: oehl@vamv-rlp.de, Tel. 0613 -616637