Kinderarmut: Paritätische Studie belegt wachsende soziale Ungleichheit in Deutschland

Berlin (ots) - Eine wachsende soziale Kluft zwischen armen undreichen Familien belegt eine neue Studie der Forschungsstelle desParitätischen Gesamtverbands, für die aktuelle amtliche Datenausgewertet wurden. Der Paritätische Wohlfahrtsverband geht darin derFrage nach, wie viel Geld Familien mit Kindern zur Verfügung habenund was sie für die physischen und für soziale Grundbedarfe derTeilhabe der Kinder ausgeben.Im Zehn-Jahres-Vergleich ging die ohnehin breite Schere zwischenden Haushaltseinkommen der ärmsten und der reichsten Familien weiterauseinander, so der Befund. Während der Konsum im Durchschnittmoderat und beim obersten Zehntel spürbar zugenommen hat, musstensich die ärmeren Kinder über die Jahre weiter einschränken: ArmeFamilien hatten real weniger Geld als noch zehn Jahre zuvor zurVerfügung, um ihren Kindern mehr als das physisch Notwendige zufinanzieren. "Arme Kinder werden ärmer und immer weiter abgehängt.Das, was für die Mehrheit Gleichaltriger selbstverständlich ist,bleibt ihnen auf Grund der Einkommenssituation ihrer Eltern versagt.Arme Familien haben faktisch immer weniger im Portemonnaie undgespart wird notgedrungen an allem, was über das physischÜberlebensnotwendige hinausgeht", so Ulrich Schneider,Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. "Während diebreite Mehrheit sich immer mehr leisten kann, sind arme Kinderzunehmend außen vor. Das Gefühl nicht dazu zu gehören, ausgegrenzt zusein und abseits stehen zu müssen, ist das Lebensgefühl armer Kinderin Deutschland. Frust, Resignation, weniger Bildungserfolg und höhereKrankheitsanfälligkeit sind schließlich sehr häufig die Folgen derEinkommensarmut der Familien", so Schneider.Während die durchschnittlichen Ausgaben für ein Kind bei rund 600Euro liegen, konnten sich die ärmsten zehn Prozent der Paarhaushaltemit einem Kind nur 364 Euro für ihr Kind leisten. Die reichsten zehnProzent der Familien gaben im Schnitt 1.200 Euro im Monat für ihrKind aus. Besonders eklatant sind die Differenzen bei den Ausgabenfür die sozialen Grundbedarfe der Teilhabe. Ob Spielzeug, Zoo-Besuch,das gelegentliche Eis bei einem Ausflug oder auch eineKindertheatervorstellung: Insgesamt konnten die ärmsten Paarhaushaltemit einem Kind gerade einmal 44 Euro pro Monat für Freizeit,Unterhaltung und Kultur sowie außerhäusliche Verpflegung ihres Kindesausgeben und damit - preisbereinigt - fast 30 Prozent weniger alszehn Jahre zuvor. Der Durchschnitt gab für ein Kind fast drei Mal soviel (123 Euro) aus, die reichsten zehn Prozent dagegen sogar 257Euro und damit fast sechs Mal so viel wie die ärmsten Familien undpreisbereinigt sogar 14,7 Prozent mehr als zehn Jahre vorher. "Eingleichberechtigtes Aufwachsen ist für die Kinder in deneinkommensarmen Haushalten nicht möglich. Die wachsende Scherezwischen Arm und Reich manifestiert sich am Ende im sozialenAusschluss der Kinder", so Mit-Autor der Studie Andreas Aust von derParitätischen Forschungsstelle.Der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert, das Bildungs- undTeilhabepaket zu ersetzen durch einen Rechtsanspruch auf Teilhabe imKinder- und Jugendhilfegesetz. Darüber hinaus müsse derFamilienlastenausgleich "vom Kopf auf die Füße gestellt" werden: DerVerband plädiert für die Einführung einer einkommens- undbedarfsorientierten Kindergrundsicherung.