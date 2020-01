"Kinder weinen vor Schmerzen" - Mindestens 78 Kinder im Jemen durch Dengue-Fieber gestorben

Berlin (ots) - Die Kinderrechtsorganisation Save the Children warnt vor einerDengue-Epidemie im Jemen. Im vergangenen Jahr starben mindestens 78 Kinder unter16 Jahren in dem Bürgerkriegsland an Dengue-Fieber. Hinzu kommen nach Angabendes jemenitischen Gesundheitsministeriums mindestens 52.000 Verdachtsfälle. DieVirus-Infektion betrifft fast alle Gouvernorate des Jemen. Am stärkstenbetroffen sind Hodeidah und Aden, wo insgesamt 60 Prozent der landesweitenTodesfälle registriert wurden. Immer mehr Kinder und Erwachsene werden mitSymptomen von Dengue-Fieber in Kliniken eingeliefert."In den Krankenhäusern hört man Kinder vor Schmerzen weinen", berichtet dieProjektmitarbeiterin von Save the Children in Hodeidah, Mariam Aldogani. "DieKrankenhäuser sind voll, zum Teil müssen Patienten auf dem Boden liegen. Wirerhalten täglich Berichte über Todesfälle in abgelegenen Gebieten desGouvernorats. Hodeidah hat die zweithöchste Todesrate mit insgesamt 62Erwachsenen und Kindern. Wir haben sowas noch nicht erlebt. Mehr als 40 unsererMitarbeiter und ihre Familien sind von dem Fieber betroffen", sagt Aldogani, dieselbst Dengue-Fieber hatte."Einige unserer Gesundheitszentren arbeiten rund um die Uhr. Letzte Woche wurdenin einer einzigen Einrichtung 30 Fälle an einem Tag registriert, die meistendavon waren Kinder. Die Wirtschaftskrise verschärft die Lage. Viele Elternkönnen es sich nicht leisten, ihre Kinder ins Krankenhaus zu bringen oderMedikamente zu kaufen." Landesweit starben im vergangenen Jahr 192 Menschen anDengue-Fieber.Save the Children unterstützt derzeit 48 Gesundheitseinrichtungen in Hodeidah,die im vergangenen Jahr mehr als 6000 Verdachtsfälle von Dengue-Fieberverzeichneten. Die Kinderrechtsorganisation verteilt dort und in anderenEinsatzgebieten medizinische Hilfsgüter und sensibilisiert Pflegekräfte sowiefreiwillige Helfer für den Umgang mit Dengue-Fieber und anderen hämorrhagischenFiebern.Nach fast fünf Jahren Krieg ist das Gesundheitssystem im Jemen stark geschwächt.Das erschwert die Früherkennung von Krankheiten und birgt die Gefahr einesweiteren Anstiegs der Todesfälle. Weil die Trinkwasserversorgung gestört ist,sammeln die Menschen Wasser in Regentonnen - diese sind ideale Brutstätten fürMoskitos. Hinzu kommt, dass sich der Jemen noch nicht von der Cholera-Epidemieerholt hat, die zwischen Oktober 2016 und August 2019 zu über zwei MillionenVerdachtsfällen führte.Das Gesundheitssystem im Jemen steht nach fast fünf Jahren Krieg vor demZusammenbruch. Mehr als die Hälfte aller Gesundheitseinrichtungen sindgeschlossen oder nur teilweise funktionstüchtig. Viele Krankenhäuser wurdendurch Luftangriffe oder Bodenkämpfe beschädigt. Es mangelt an lebenswichtigenMedikamenten und qualifiziertem Personal. Langfristig kann nur Frieden dasständige Auftreten vermeidbarer Krankheiten beenden und den Aufbau einesfunktionierenden Gesundheitssystems ermöglichen.Hinweise für die Redaktionen- Dengue, eine von Mücken übertragene Viruserkrankung, hat sich nach Angaben derWeltgesundheitsorganisation (WHO) in den vergangenen Jahren stark ausgebreitet.- Regen, hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und ungeplante Urbanisierungerhöhen das Risiko der Ausbreitung. - Das frühzeitige Erkennen der Krankheit undder Zugang zu angemessener medizinischer Versorgung senken dieSterblichkeitsrate bei schwerem Dengue-Fieber auf unter einen Prozent. - Denguekommt weltweit in tropischen und subtropischen Klimazonen vor, vor allem instädtischen und halbstädtischen Gebieten. Immer mehr sind laut WHO aber auchländliche Gebiete betroffen. - Die am stärksten betroffenen Gouvernorate sindHodeidah (62 Tote), Aden (71 Tote) und Taiz (12 Tote).Über Save the ChildrenIm Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin undKinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland undÖsterreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größteunabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in über 120 Ländern im Einsatz.Save the Children ist da für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen -seit 100 Jahren und darüber hinaus. Diese Kinder zu schützen, zu stärken und zufördern ist das zentrale Anliegen der Organisation. Die Schwerpunkte der Arbeitliegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewaltsowie Überleben und Gesundheit. Save the Children setzt sich ein für eine Welt,die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund undsicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können.Pressekontakt:Save the Children Deutschland e.V.Pressestelle - Susanne SawadogoTel.: +49 (30) 27 59 59 79 - 120Mail: susanne.sawadogo@savethechildren.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106106/4493316OTS: Save the Children Deutschland e.V.Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell