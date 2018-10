"Kinder- und Jugendreha" - Gibt's doch gar nicht? Und ob! (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Aufgeschürfte Knie, Scharlach, ein fieser Magen-Darm-Infekt: WerKinder hat, kennt sich mit diesen kleinen Problemen gut aus und gehtmit der Zeit auch ziemlich gelassen damit um. Aber manchmal geht eseben doch auch ernster zu und die Kinder bekommen chronischeKrankheiten, die einfach nicht in den Griff zu kriegen sind oderhaben mit den Folgen eines schweren Unfalls oder Traumas zu kämpfen.In solchen Fällen kann eine Reha-Maßnahme hilfreich sein, umSpätfolgen zu vermeiden! Jessica Martin hat sich mal schlau gemacht,wann so eine Reha greift, und welche Voraussetzungen dafür nötigsind.Sprecherin: Es gibt Krankheiten, da reichen ambulante Maßnahmenauf lange Sicht einfach nicht aus, sagt Dirk von der Heide von derDeutschen Rentenversicherung Bund.O-Ton 1 (Dirk von der Heide, 18 Sek.): "Zum Beispiel beiErkrankungen der Atemwege, der Haut, des Herz-Kreislauf-Systems, aberauch etwa bei Übergewicht oder psychischen Erkrankungen. Dabei gilt:je früher gehandelt wird und je früher eine Behandlung beginnt, destogrößer sind die Erfolgsaussichten bei der Reha. Wir wollen, dass auskleinen Patienten später gesunde Erwachsene werden."Sprecherin: Und um das zu gewährleisten, dauert eine Rehamindestens vier Wochen - und die werden intensiv genutzt.O-Ton 2 (Dirk von der Heide, 21 Sek.): "Zunächst wird einTherapieplan erstellt, etwa mit ärztlichen, psychologischen oderbewegungstherapeutischen Leistungen. Betreut werden die Kinder dannin Gruppen mit anderen, die ihrem Alter entsprechen. Schulkindererhalten Unterricht in den Hauptfächern, damit wollen wir verhindern,dass die Kinder später den Anschluss in der Schule verpassen."Sprecherin: Und natürlich ist es oft auch möglich, dass entweder Mamaoder Papa den kleinen Patienten begleitet, zum Beispiel...O-Ton 3 (Dirk von der Heide, 11 Sek.): "...wenn das Kind nochnicht zwölf Jahre alt ist, die Rentenversicherung übernimmt dann auchdie Kosten für die Anfahrt, Unterbringung und Verpflegung derBegleitperson und kommt sogar für den Verdienstausfall in dieser Zeitauf."Sprecherin: Der Antrag auf eine Kinder- und Jugendreha ist auchschnell gestellt. Erstmal besorgt man sich einen Befundbericht vonden behandelnden Ärzten, vielleicht sogar ein Gutachten, und fülltdann die entsprechenden Vordrucke aus.O-Ton 4 (Dirk von der Heide, 22 Sek.): "Die Formulare gibt es zumBeispiel bei den Auskunfts- und Beratungsstellen derRentenversicherung, oder im Internet auf DRV.info.de. Bei Fragen kannman sich auch an die Auskunfts- und Beratungsstellen wenden. Wir sindmittlerweile auch sprachlich auf Patienten mit Migrationshintergrundeingestellt - es sollte also keine Hindernisse geben, bei derBeantragung der Kinder-Reha."Sprecherin: Übrigens: Die Chancen stehen gut - im letzten Jahrhaben rund 2/3 der Anträge auf Kinder- und Jugendreha grünes Lichtbekommen!Abmoderationsvorschlag:Das ging Ihnen jetzt alles ein bisschen zu schnell, und Sie hättengerne mehr Infos rund um die Möglichkeiten der Kinder- undJugendreha? Dann gehen Sie doch mal ins Netz: auf drv.info - dafinden Sie unter dem Stichwort "Kinderreha" alles zum Thema.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeideMail: dirk.heide@drv-bund.deTel.:030/865 24709Original-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell