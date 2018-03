Kinder- und Jugendprojekte aus Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen für die Goldene Göre des Deutschen Kinderhilfswerkes nominiert

Berlin (ots) - Sechs Kinder- und Jugendprojekte aus ganzDeutschland dürfen sich große Hoffnung auf die Goldene Göre desDeutschen Kinderhilfswerkes machen. Eine Jury hat Projekte aus BadBentheim, Bopfingen, Düsseldorf, Hösbach, Weil am Rhein und Wittstockfür die Endrunde nominiert. Die Goldene Göre ist mit insgesamt 12.000Euro dotiert und der renommierteste Preis für Kinder- undJugendbeteiligung in Deutschland. Mit der Goldenen Göre werdenProjekte ausgezeichnet, bei denen Kinder und Jugendliche beispielhaftan der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken. Auch in diesem Jahrhaben es unterschiedlichste Projekte in die Endrunde geschafft. Sosetzten sich beispielsweise Kinder und Jugendliche für den Neubaueines Jugendzentrums ein, beschäftigten sich mit der Modernisierungder Heimordnung in einem Kinderdorf oder engagieren sich gegenKinderarbeit bei der Kakaoernte in Afrika. Der Preis wird am 11. Juni2018 im Europa-Park in Rust verliehen. Dazu werden die nominiertenProjekte in den nächsten Wochen mit einem Kurzfilm porträtiert undzur Preisverleihung mit beteiligten Kindern und Jugendlichen in denEuropa-Park eingeladen."Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele tolle Projektebeworben, entsprechend schwer ist uns die Nominierungsentscheidunggefallen. Mit der Goldenen Göre setzt sich das DeutscheKinderhilfswerk für eine stärkere Beteiligung von Kindern undJugendlichen an allen sie betreffenden Fragen und Belangen ein.Oberstes Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen im Rahmen derPreisverleihung für ihr Engagement zu würdigen und ihre Projekte derÖffentlichkeit vorzustellen. Die Ehrung soll das Können von Kindernund Jugendlichen aufzeigen, sie für ihre Leistung auszeichnen undihnen die Öffentlichkeit geben, die sie für ihr Engagementverdienen", betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer desDeutschen Kinderhilfswerkes.Mit dem "Europa-Park JUNIOR CLUB Award" wird ein zusätzlicherPreis für außerordentliches Engagement verliehen. Dazu können dieMitglieder des Europa-Park JUNIOR CLUB auf www.ep-juniorclub.de füreines der nominierten Projekte abstimmen, das dann den Club-Award inHöhe von 1.000 Euro erhalten wird. "Mit diesem Preis zeichnen wirKinder und Jugendliche für ihr vorbildliches Engagement aus. Siesetzen sich für ihre Mitmenschen oder die Umwelt ein und können damitviel bewegen", so Miriam Mack, Botschafterin des DeutschenKinderhilfswerkes.Bei der Verleihung der Goldenen Göre wird kein Projekt leerausgehen: Die Gewinner des 1. Platzes erhalten ein Preisgeld in Höhevon 5.000 Euro, der 2. Platz ist mit 3.000 Euro, der 3. Platz mit1.500 Euro, die Plätze 4 bis 6 mit jeweils 500 Euro dotiert. DiePreisträger werden durch den Kinder- und Jugendbeirat des DeutschenKinderhilfswerkes als Kinderjury ermittelt. Zusätzlich wird MiriamMack, Botschafterin des Deutschen Kinderhilfswerkes, den mit 1.000Euro dotierten "Europa-Park JUNIOR CLUB Award" vergeben.Weitere Informationen und Rückfragen:Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-308693-93Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell