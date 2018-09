Kinder- und Jugendarzt Dr. Christoph Wittermann klärt die wichtigsten Fragen zu Meningokokken

München (ots) -Jeder zehnte Erwachsene trägt Meningokokken-Bakterien imNasen-Rachen-Raum, mit denen er Kinder anstecken kann - ohne es zuwissen! Das Leben von rund 300 Familien wird dadurch jedes Jahr aufden Kopf gestellt. Denn Meningokokken sind nicht ungefährlich. Siekönnen vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern mit einemunausgereiften Immunsystem eine Hirnhautentzündung (Meningitis) oderBlutvergiftung (Sepsis) auslösen und innerhalb von 24 Stundenlebensbedrohlich werden.Im Video erklärt Kinder- und Jugendarzt Dr. Christoph Wittermannunter anderem, warum Meningokokken-Infektionen auch aus Sicht einesArztes schwer zu diagnostizieren sind. Erste Symptome sind meist sehrunspezifisch, daher werden Meningokokken-Infektionen oftmals erstspät erkannt.Sie können dann zwar mit Antibiotika behandelt werden, dennochkommt es trotzdem immer wieder zu Folgeschäden wie Taubheit,Lernschwächen oder anderen kognitiven Problemen. Bis zu jede zehnteInfektion endet tödlich. "Das sind Schicksale, die man als Arztunbedingt verhindern möchte", betont Dr. Wittermann. Deshalberläutert er am Ende des Videos auch die unterschiedlichen Impfungen,die Eltern kennen sollten, um ihre Kinder vor den Folgen einerInfektion schützen zu können.DE/BEX/0017/18c; 09/2018Pressekontakt:Andreas Krause, PR-Manager GSK (Hintergrundinformationen)Tel.: 089 36044-8620, E-Mail: andreas.x.krause@gsk.comGlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, Prinzregentenplatz 9, 81675 MünchenLaura Kersten, Agentur-Kontakt (Weitere Informationen undumfangreiches Bildmaterial)Tel.: 0221 92 57 38 40, E-Mail: l.kersten@borchert-schrader-pr.deBorchert & Schrader PR GmbH, Antwerpener Straße 6-12, 50672 KölnOriginal-Content von: GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell