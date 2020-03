Kinder- und Jugendärztepräsident wirft Politik Versagen im Kampf gegen Corona vor

Osnabrück (ots) - Kinder- und Jugendärztepräsident wirft Politik Versagen imKampf gegen Corona vorFischbach: Pandemiepläne der Behörden existieren nur auf dem Papier - Vorwürfegegen Ärzte "eine Frechheit"Osnabrück. Kinder- und Jugendärztepräsident Thomas Fischbach hat der PolitikVersagen im Umgang mit der Corona-Krise vorgeworfen. Noch immer fehleSchutzmaterial. "Es ist das Versagen der Politik, dass hier nicht vorgebautworden ist. Die Pandemiepläne der Behörden existieren offenbar nur auf demPapier", sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte(BVKJ) im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).Fischbach reagierte empört auf Forderungen der Gesundheitsminister aus Berlinund NRW, die Ärzte selbst müssten Material in ihren Praxen horten. "DieForderung ist eine Frechheit, und wir weisen sie aufs Schärfste zurück!"Eine Pandemie sei ein allgemeines gesundheitsbedrohendes Ereignis, erklärte derKinder- und Jugendärztepräsident. "Die Bevölkerung davor zu schützen ist dieAufgabe des Katastrophenschutzes und der staatlichen Organe. Wenn dieGesundheitsminister der Länder das jetzt auf die Ärztinnen und Ärzte abwälzen,ist das ein Unding."___________________________________________________________________Kinder- und Jugendärztepräsident attackiert Robert-Koch-InstitutFischbach: Quarantäneregeln führen "zu Kollaps des Systems" - Ruf nach"realistischen" Vorgaben - Ärzteschaft "enorm beunruhigt"Osnabrück. Kinder- und Jugendärztepräsident Thomas Fischbach hat massive Kritikan den Quarantäne-Regeln des Robert-Koch-Instituts (RKI) geübt, das bundesweitfür die Koordinierung der Corona-Bekämpfung verantwortlich ist. "Wenn einePraxis nach der anderen zumacht, eine Krankenhausstation nach der anderen dieVersorgung einstellt, kollabiert das System", sagte der Präsident desBerufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (NOZ). "Das RKI muss ganz dringend seine Strategiekorrigieren und darf den Schwarzen Peter nicht den örtlichen Gesundheitsämternzuschieben. Die Unruhe in der Ärzteschaft ist enorm."Nach geltenden RKI-Empfehlungen muss medizinisches Personal nach Kontakt zueinem Infizierten für zwei Wochen in Quarantäne. "Die Ärztinnen und Ärztedürften sich nicht mehr um Patienten kümmern. In Regionen mit mehreren Fällenwären schnell Tausende von Patienten ohne Versorgung", sagte Fischbach. "DieKollegen haben Angst, dass sie vom Versorgungsnetz gekappt werden. Und wenn siewieder öffnen dürfen und zwei Tage später kommt der nächste Infizierte, müssensie ihren Laden gleich wieder schließen. So geht es nicht."Eindringlich forderte Fischbach: "Wir brauchen unbedingt klare, angemessene undbundesweit einheitliche Regeln. 99,9 Prozent der Patienten haben keinCoronavirus. Die anderen Krankheiten verschwinden ja nicht." Die Grippe fordereviele Tote. Und das RS-Virus grassiere mit verheerenden Folgen für Kleinkinderund Säuglinge, sagte Fischbach. "Wenn wir in eine Corona-Starre verfallen,fehlen uns bald Ärzte und Pfleger, um die medizinisch gravierenderen Fälleangemessen zu behandeln", mahnte der Kinder- und Jugendärztepräsident.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4546068OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell