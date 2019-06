--------------------------------------------------------------Mehr SOS-Infoshttp://ots.de/1Tg0W9--------------------------------------------------------------Mexiko-Stadt (ots) -Bereits sechs Kinder sind seit September 2018 in US-Abschiebehaftgestorben. In einer gemeinsamen Erklärung weisen die SOS-Kinderdörferund lateinamerikanische Partnerschaftsorganisationen auf diesebedrückende Wegmarke hin. "Dieses sechste tote Flüchtlingskind inamerikanischem Gewahrsam ist kein Einzelfall, sondern nur einBeispiel für eine systematische, strukturelle Gewalt gegen Kinder,die mit ihren Familien aus dem nördlichen Mittelamerika vor Gewalt,Erpressung und Armut geflohen sind", sagt Dirk Glas, Leiter derSOS-Kinderdörfer in Mexiko.Anlässlich des Weltflüchtlingstags (20. Juni) fordern die Helfereine sofortige Freilassung aller inhaftierten Kinder und eineAbschaffung der Abschiebehaft. "Es ist eine Schande", sagt Glas. Manhabe es mit einer Praxis zu tun, die internationalen Vereinbarungenwiderspreche und Kinder ihrer elementaren Rechte beraube. Es gebekeine Entschuldigung für Geiselnahme, für Unterdrückung und Gewalt -und schon gar nicht für den Tod von schutzlosen Kindern.Angesichts steigender Flüchtlingszahlen verschärft sich dieSituation laut der Hilfsorganisation weiter. Denn wie dieamerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde mitteilte, wurden alleinim Jahr 2019 über 56.278 unbegleitete minderjährige Flüchtlingefestgenommen. Das ist ein Anstieg um 74 Prozent im Vergleich zumselben Zeitraum 2018, in dem es rund 32.000 unbegleitete Kinderwaren.Ende Mai hatte die US-Grenzschutzbehörde den sechsten Tod einesKindes in US-Gewahrsam seit September letzten Jahres bekannt gegeben.Fünf von ihnen kamen aus Guatemala: die siebenjährige Jakelin CaalMaquin starb Anfang Dezember 2018 an einer bakteriellen Infektion,der achtjährige Felipe Gomez Alonzo am Heiligabend an einer Grippe,Juan de Leon Gutierrez (16) am 30. April 2019 an einem seltenenGehirnabszess, ein zweieinhalbjähriger Junge verstarb am 14. Mai,Carlos Gregorio Hernandez (16) am 20.Mai. Außerdem starb einzehnjähriges Mädchen aus El Salvador am 29. September an Atemnot.Auch in einem mexikanischen Grenzgefängnis kam ein Mädchen ums Leben.Die SOS-Kinderdörfer nehmen in drei mexikanischen Kinderdörfernunbegleitete minderjährige Flüchtlingskinder auf. Darüber hinaus hatdie Hilfsorganisation und ihre Partner IMUMI (Instituto para lasMujeres en la Migración), BMZ (Bundesministerium für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung) sowie dem UNHCR (Flüchtlingshilfswerkder Vereinten Nationen) ein länderübergreifendes Projekt gestartet,um die Bedingungen für Kinder und Jugendliche auf der Flucht zuverbessern, die Einhaltung der Kinderrechte durchzusetzen sowienotleidende Familien in den Herkunftsländern zu stärken.SOS-TV:https://www.youtube.com/watch?v=k3VkIaJkasI&t=18shttps://www.youtube.com/watch?v=34T1iXCUxJIFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerStellvertretender PressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 089/179 14-287E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.dewww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit, übermittelt durch news aktuell