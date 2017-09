Kinder sollten keine Arzneimittel-Pakete annehmen

Berlin (ots) - "Wenn Paketboten Arzneimittel an Kinder abgeben,können wir das nicht gutheißen. Die wohnortnahen Apotheken handelnhier verantwortungsvoller und sorgen damit fürArzneimittelsicherheit", sagt Thomas Benkert, Vizepräsident derBundesapothekerkammer. Er nimmt damit Bezug auf einen Bericht derRuhr-Nachrichten, laut dem ein Paketbote eine Arzneimittelsendungeinem Neunjährigen überreicht hat.Grundsätzlich geben Apotheker Kindern Medikamente nur unterVorbehalt mit. Benkert empfiehlt Eltern deshalb, nur Erwachsene alsBoten in eine Apotheke schicken. Wer auf sich allein gestellt,bettlägerig oder gehbehindert ist, kann in der Apotheke anrufen undeinen Botendienst bestellen: Im Einzelfall bringt die Apothekedringend benötigte Medikamente umgehend bis an die Haustür. Täglichleisten die etwa 20.000 Apotheken 250.000 solcher Botendienste.Das Gesetz verbietet Apothekern zwar nicht grundsätzlich,Arzneimittel an Kinder abzugeben. Dagegen spricht jedoch einiges:Auch vermeintlich 'harmlose' rezeptfreie Medikamente können beifalscher Anwendung der Gesundheit schaden oder werden vonJugendlichen absichtlich missbräuchlich verwendet. Benkert: "Wie sollein Apotheker einen erwachsenen Patienten umfassend beraten, wenn erdies über ein Kind als Boten tun soll? Kinder können beispielsweiseEinnahmehinweise nicht verstehen und deshalb auch nicht übermitteln."Auch wenn der Apotheker Fragen zu anderen Medikamenten des Patientenhat, beispielsweise um mögliche Wechselwirkungen zu beurteilen, kanner sie nur mit einen Erwachsenen verlässlich besprechen.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, Tel. 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell