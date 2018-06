Kinder sicher unterwegs: Sicherheits-App WayGuard erfasst 19.000 Notinsel-Standorte (FOTO)

Düsseldorf (ots) -- Rund 19.000 Notinsel-Standorte an bundesweit über 225 Standortensind ab sofort über die Begleit- und Sicherheits-App WayGuarddigital erfasst- Notinsel ist ein Projekt der Stiftung Hänsel + Gretel fürKinderschutz im öffentlichen Raum- Ein prominenter Notinsel-Unterstützer ist Schauspieler Tom Beck,der im Rahmen einer Kindersicherheitsschulung mit DüsseldorferSchülern über selbstbewusstes Auftreten, Sicherheit und digitaleHelfer sprach- Deutschlands meistgenutzte Begleit- und Sicherheits-App WayGuardhat inzwischen nahezu 150.000 Nutzer - darunter zahlreicheEltern und deren KinderMit dem neuesten Update der WayGuard-App werden ab sofortnahegelegene Notinseln auf der Karte angezeigt, an die sich Kinder abGrundschulalter gezielt wenden können, wenn sie Hilfe brauchen.Notinsel ist ein Projekt der Stiftung Hänsel + Gretel fürKinderschutz im öffentlichen Raum. Zum Auftakt der Zusammenarbeitluden die Stiftung und AXA Deutschland, Entwickler von WayGuard, eineKlasse der Düsseldorfer St. Michael Schule zu einerKindersicherheitsschulung ein. Allein in Düsseldorf gibt es mehr als100 Notinseln. Vor Ort war auch Schauspieler Tom Beck, der im Rahmender Schulung mit 22 Grundschülern der dritten Klasse überselbstbewusstes Auftreten, Sicherheit und digitale Helfer sprach.Damit startet auch Tom Beck ganz offiziell seine Unterstützung fürdie Notinseln."Nachdem wir auf das Projekt Notinsel gestoßen sind, war schnellklar, dass wir diese Initiative unterstützen wollen. Wir haben alleder rund 19.000 Standorte in WayGuard verortet. Das Projekt setztsich dafür ein, Kindern in akuten Gefahrensituationen Schutz zubieten und ein breiteres Bewusstsein für das Thema Kindersicherheitzu schaffen - das passt zum Anspruch unserer App und zur Mission vonAXA: Wir geben Sicherheit", so Albert Dahmen, Leiter derInnovationseinheit Transactional Business von AXA Deutschland undzugleich Mitentwickler von WayGuard.Den Nachwuchs virtuell begleitenUrsprünglich entwickelte der Versicherer WayGuard gezielt fürFrauen, um ihnen beim mulmigen Gefühl auf dem Weg nach Hause, beimJoggen oder nach der Spätschicht Sicherheit zu geben. Der Servicewird inzwischen aber auch von weiteren Zielgruppen, beispielsweisevon Eltern, intensiv genutzt. Viele von ihnen nutzen die App nichtnur selbst, sondern sehen darin eine Möglichkeit, ihren Nachwuchsvirtuell zu begleiten. Zum Beispiel in den Abendstunden auf dem Wegzu Freunden, oder auf dem Rückweg vom Sport. Dabei liegt es immer inder Hand des Nutzers zu entscheiden, wer ihn begleitet: Dieser mussdie Begleitung aktiv anfragen und kann dabei zum Beispiel auf dieEltern, einen Freund, eine Freundin oder auch das Team WayGuard, einezertifizierte Leitstelle, setzen.Über das Projekt Notinsel"Die Gefahren für Kinder und Jugendliche können vielfältig sein.Große Bedrohungen bilden dabei die Ausnahme, oftmals ist es derkleine Kummer, der Kindern widerfährt: Verlaufen, Geldbeutelverloren, Angst vor den Jungs aus der Parallelklasse. Auch für dieseFälle sind die Notinseln Anlaufstelle und bieten Hilfe. Notinselnsollen auch ganz praktische Hilfe leisten, z.B. mal mit einemPflaster helfen. Wir freuen uns über die Kooperation mit WayGuard,denn durch die Anbindung an die App sind die Notinseln noch einfacherauffindbar", so Jerome Braun, Geschäftsführer der Stiftung Hänsel +Gretel.Kinder sind die schwächsten und damit schutzbedürftigstenMitglieder unserer Gesellschaft. Die Stiftung Hänsel + Gretel hat imJahr 2002 mit dem Projekt Notinsel die Initiative ergriffen und eineMöglichkeit geschaffen, Kindern in Notsituationen Fluchtpunkteaufzuzeigen, in denen sie Hilfe und Ansprechpartner finden. DieStiftung Hänsel + Gretel ist der Initiator und bundesweiter Trägerdes Notinsel-Projekts. Für die Einführung und Umsetzung der Notinselin verschiedenen deutschen Städten agiert die Stiftung Hänsel +Gretel zusammen mit jeweils einer regionalen gemeinnützigenOrganisation, einer städtischen Einrichtung oder seit Neuestem auchgroßen Filialisten.Über WayGuardUnterwegs ist WayGuard als virtueller Begleiter im Hintergrund aufWunsch dabei und gibt das gute Gefühl, nicht allein zu sein. Die Apperkennt die genaue Position des Users und übermittelt diese inEchtzeit verschlüsselt an das Team WayGuard und optional an einenprivaten Begleiter. Im Ernstfall wird der Notruf zurPolizeileitstelle weitergeleitet, die durch WayGuard den genauenStandort kennt und somit ohne Zeitverlust zur Hilfe schreiten kann.Durch die Leitstelle bietet WayGuard rund um die Uhr eineBegleitoption, auch wenn private Kontakte nicht erreichbar sind. Inenger Zusammenarbeit mit der Polizei Köln hat AXA die in der Appenthaltenen Verhaltenstipps entwickelt. Die Applikation will dazuanregen, sich mit dem Thema "Sicherheit im öffentlichen Raum" aktivauseinanderzusetzen und so einen Beitrag leisten, damit Betroffene imErnstfall richtig reagieren können.Über die AXA KindersicherheitsinitiativeDie AXA Kindersicherheitsinitiative ist Teil desgesellschaftlichen Engagements von AXA in Deutschland. Sie wurde 2013mit dem Ziel gegründet, zum sicheren Aufwachsen von Kindernbeizutragen. "Aber Kinder in Watte zu packen ist keine Lösung. KleineBeulen und Pflaster auf den Knien gehören zum Kind sein dazu, findenwir. Schlimmere Unfälle nicht. Mit Tipps, Informationen,Erfahrungsberichten und Experteninterviews helfen wir Eltern, Risikenim Alltag zu erkennen und richtig zu bewerten. Denn Kinder können nurlernen mit Gefahren umzugehen, wenn wir sie auch einmal laufen undausprobieren lassen.", so Christiane Pabelick, Mitinitiatorin der AXAKindersicherheitsinitiative. Im Rahmen der Kooperation mit WO-DESicherheitsschulungen haben bis heute über 1.300 Kinder in Trainingsgelernt, sich in unangenehmen oder bedrohlichen Situationen zubehaupten.AXA in DeutschlandDer AXA Konzern zählt mit Beitragseinnahmen von 10,9 Mrd. Euro(2017) und 9.087 Mitarbeitern zu den führenden Versicherungs- undFinanzdienstleistungsgruppen in Deutschland. Das Unternehmen bietetganzheitliche Lösungen in den Bereichen private und betrieblicheVorsorge, Krankenversicherungen, Schaden- und Unfallversicherungensowie Vermögensmanagement an. Alles Denken und Handeln desUnternehmens geht vom Kunden und seinen Bedürfnissen aus. Die AXADeutschland ist Teil der AXA Gruppe, einem der weltweit führendenVersicherungs-unternehmen und Vermögensmanager mit 165.000Mitarbeitern und Vermittlern sowie mehr als 100 Millionen Kunden in64 Ländern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die AXA Gruppe einenUmsatz von rund 98,5 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis(Underlying Earnings) von 6,0 Mrd. Euro nach Steuern. Das verwalteteVermögen (Assets under Management) der AXA Gruppe hatte Ende 2017 einVolumen von 1,439 Billionen Euro.Pressekontakt:AXA Konzern AGUnternehmenskommunikationAnja KrollColonia-Allee 10-20D-51067 KölnTel.: (0221) 148 - 24834E-Mail: anja.kroll@axa.deOriginal-Content von: AXA Konzern AG, übermittelt durch news aktuell