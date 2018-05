Kinder sicher im Netz - Entspannt durchs World Wide Web (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag:E-Mails schreiben, Chatten, Daddeln, Infos zu allen möglichenThemen suchen - und finden natürlich - das Internet ist aus unseremAlltag einfach nicht mehr wegzudenken. Allerdings hat es auch seineSchattenseiten. Überall lauern Gefahren. Laut einer Studie von NortonSecurity sind allein im letzten Jahr 23 Millionen DeutscheCyber-Kriminellen zum Opfer gefallen. Klar, dass sich da auch Elternso ihre Gedanken machen, ob es nicht doch besser ist, den Nachwuchsso lange wie möglich vom Internet und vor allem von den sozialenMedien fernzuhalten. Ob das wirklich eine so gute Idee ist, weißOliver Heinze...Sprecher: Kinder vom Internet fernzuhalten, ist ein Fehler. Nur,wer sich damit auseinandersetzt, kann auch lernen, wie man sichsicher im World Wide Web bewegt, sagt Celina Kranich von derComputerhilfe der Telekom und erklärt, wie man's richtig macht.O-Ton 1 (Celina Kranich, 27 Sek.): "Eltern sollten schon im Blickbehalten, was die Kinder im Netz so tun. Voraussetzung dafür ist einoffener Umgang: Die Kinder können ihre Lieblingsseiten undOnline-Spiele im Internet zeigen. Danach können die Elternentscheiden, ob diese geeignet sind oder eben nicht. Wichtig ist,dass Sie nicht vergessen, dass einfache Verbote schwernachvollziehbar sind. Helfen Sie Ihrem Kind zu verstehen, warum Siebestimmte Entscheidungen treffen. Wenn Ihre Kinder anderer Meinungsind, nehmen Sie sie ernst, fragen Sie, warum es ihnen wichtig ist,zum Beispiel Teil eines sozialen Netzwerkes zu sein."Sprecher: Natürlich können Eltern nicht immer daneben sitzen. Undsollen sie auch nicht. Schließlich haben auch Kinder ein Recht aufPrivatsphäre. Allerdings können sie dafür sorgen, dass der Nachwuchsnicht auf einer ungeeigneten Seite landet.O-Ton 2 (Celina Kranich, 15 Sek.): "Bei den gängigenBetriebssystemen auf dem PC oder Smartphone haben Sie dieMöglichkeit, die Nutzungsrechte bestimmter Internetseiten zubeschränken. Beim Computer empfiehlt es sich, jeweils einen eigenenZugang für Ihre Kinder anzulegen und diesen dann entsprechendeinzurichten. Hier kann auch spezielle Software für Kinder- undJugendschutz helfen."Sprecher: Wer auf Nummer sicher gehen will, holt sich Hilfe voneinem Experten.O-Ton 3 (Celina Kranich, 27 Sek.): "Wir von der Computerhilfe derTelekom beraten Sie gern. Neben Expertentipps zum sicheren Umgang mitdem Internet und den sozialen Netzwerken bietet das 'DigitalSchutzpaket' auch Unterstützung beim Datenbackup und Hilfe bei derWLANSicherung. Im Ernstfall leistet es Erste Hilfe. Das bedeutet, esleitet beispielsweise bei Cybermobbing, Missbrauch Ihrer Bankdatenoder Betrug im privaten Online-Handel alle nötigen Maßnahmen ein - esist sozusagen ein Schutzschild gegen die digitalen Risiken desAlltags - und zwar für die ganze Familie."Abmoderationsvorschlag:Kinder sollten sich guten Gewissens im Netz bewegen können. Nur sokönnen sie lernen, sicher und kompetent damit umzugehen. Trotzdemsollten Eltern immer ein Auge darauf haben, was sie im Internetmachen, und mit ihrem Nachwuchs darüber sprechen. Alle Gefahrenlassen sich so natürlich nicht ausmerzen. Damit Sie trotzdem ruhigschlafen können - alle Informationen rund um den neuenSicherheitsservice der Telekom finden Sie unterwww.telekom.de/digital-schutzpaket.Pressekontakt:Thomas Mett-Winter+49 228 181-57310Thomas.Mett-Winter@telekom.deOriginal-Content von: Computerhilfe der Telekom, übermittelt durch news aktuell