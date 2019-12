Kinder nicht als Boten in die Apotheke schicken

Berlin (ots) - Eltern sollten ihre Kinder besser nicht als Boten in eineApotheke schicken. Darauf macht eine aktuelle Arbeitshilfe derBundesapothekerkammer aufmerksam.Gegen den Botendienst von Kindern und Jugendlichen spricht einiges: "Wie sollein Apotheker einen erwachsenen Patienten beraten, wenn er nur mit dessen Kindspricht? Kinder können beispielsweise Einnahmehinweise nicht verstehen unddeshalb auch nicht ausrichten", sagt Thomas Benkert, Vizepräsident derBundesapothekerkammer. Wenn der Apotheker Fragen zu anderen Medikamenten desPatienten hat, beispielsweise um mögliche Wechselwirkungen zu beurteilen, kannein Kind diese vermutlich nicht beantworten. Ein weiterer Aspekt gegen dieAbgabe an Kinder und Jugendliche ist das Missbrauchsrisiko von Medikamenten.Grundsätzlich geben Apotheker Kindern und Jugendlichen Medikamente nur dann mit,wenn im Einzelfall nichts dagegenspricht. Diese Entscheidung hängt unter anderemvom Alter des Kindes, dem Arzneimittel und davon ab, ob es sich um eine Erst-oder Wiederholungsverordnung handelt oder ob es bereits bei einem Erstkontaktzum Patienten die Möglichkeit zur Information und Beratung gab.Benkert: "Die beste Beratung findet immer im persönlichen Gespräch in derApotheke statt." Wer seine Apotheke nicht selbst aufsuchen kann, kann nach einemBotendienst durch Mitarbeiter der Apotheke fragen. Im Jahr 2018 erbrachtenApotheken etwa 250.000 Botendienste.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, Tel. 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7002/4471681OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. ApothekerverbändeOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell