Kinder können frühestens mit drei bis vier Skifahren lernen - Was Eltern bei der Auswahl des Kurses beachten sollten

Baierbrunn (ots) - Für Kleinkinder macht die Teilnahme an einemSkikurs nach Expertenmeinung noch wenig Sinn. Ein Kind könnefrühestens ab drei bis vier Jahren Skifahren lernen, betont AndreaMüller vom Deutschen Skilehrerverband (DSLV) im Apothekenmagazin"Baby und Familie". "Gut ist, wenn es bereits in den Kindergartengeht, dann kennt es Gruppensituationen." Das Kind sollte sich lautMüller außerdem gerne draußen bewegen. "Ich empfehle eineProfi-Skischule mit einem staatlich geprüften Skilehrer als Leiter."Die Auszeichnung für exzellenten Kinder-Skiunterricht zeige, "dassmaximal sieben Kinder zwischen drei und acht Jahren von einem Lehrerbetreut werden". Die Skischule sollte der Expertin zufolge einenSkikindergarten haben, der vom Pistenbetrieb abgegrenzt ist.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 1/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell