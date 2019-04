Kinder erleben Natur hautnah / Kaufland ermöglicht Schulklassen Exkursionen in Naturparke (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Kaufland macht gemeinsam mit seinem Projektpartner, dem VerbandDeutscher Naturparke (VDN), Natur für Kinder erlebbar. Zwischen Maiund November 2019 ermöglicht das Unternehmen mit seinenNaturaktionstagen deutschlandweit 40 Klassen an Grundschulen undweiterführenden Schulen je eine eintägige Exkursion in einennahegelegenen Naturpark. Jede dieser Exkursionen wird inklusive derAnreise durch Kaufland finanziert.Wie fühlt sich ein Baum an? Welche Tiere leben im Wald? LautStudien machen Kinder aus städtischen Gebieten vergleichsweise wenigErfahrungen mit der Natur. "Genau das ändern wir", betont LaviniaKochanski, Leiterin Nachhaltigkeit. "Jedes Kind soll die Möglichkeithaben, die Natur in der eigenen Region zu erfahren, zu erleben und zuverstehen."Das pädagogische Konzept der Naturaktionstage wurde vom VerbandDeutscher Naturparke erarbeitet. Die Kinder lernen Tiere und Pflanzenkennen und erleben die Natur mit allen Sinnen. Durchgeführt,organisiert und betreut wird die Exkursion durch den entsprechendenNaturpark. Die Vorbereitung erfolgt in enger Abstimmung zwischenSchule und Naturpark. Dies gewährleistet, dass der Ausflug auf dieindividuellen Interessen der Schüler zugeschnitten wird und jederNaturpark die standortspezifischen Besonderheiten einfließen lassenkann.Ab sofort können sich Schulen bis spätestens zum 11. Aprilanmelden unter www.kaufland.de/naturaktionstageDie UmweltaktionstageNeben den Naturaktionstagen bietet das Unternehmen auch dieUmweltaktionstage an, mit denen Kaufland die Umwelt zu den Kindernins Klassenzimmer bringt. "Seit Bestehen des Umweltpädagogikprogrammsin 2004 haben wir rund 270.000 Kinder erreicht", so Kochanski. "Auchbei diesem Projekt ist der Verband Deutscher Naturparke unserKooperationspartner." Von März bis November werden deutschlandweitrund 150 Veranstaltungen in Schulen und Kitas durchgeführt.Über KauflandKaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. Inden Zielen und Prozessen bei Kaufland ist das Engagement im BereichNachhaltigkeit (CSR) tief verankert. Die Initiative "Machen macht denUnterschied" spiegelt die Haltung und die Identität von Kauflandwider. Dies drückt sich auch in den verschiedenen CSR-Maßnahmen undAktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der Themenfelder: Heimat,Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zumMitmachen auf, denn nur durchs "MitMachen" kann die Welt einStückchen besser werden.Seit 2007 unterstützt Kaufland den Verband Deutscher Naturparke(VDN) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und beiUmweltbildungsmaßnahmen. Auf diese Weise trägt das Unternehmen dazubei, den Bekanntheitsgrad der Naturparke zu steigern und denUmweltschutz zu fördern. Insgesamt gibt es mehr als 100 Naturparke inDeutschland: großflächige Landschaften, die etwa ein Viertel derGesamtfläche des Landes einnehmen. Die Naturparke engagieren sich fürRegionalentwicklung, nachhaltigen Tourismus, Umweltbildung undNaturschutz.Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigtrund 75.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe,die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel inDeutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm,Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unterwww.kaufland.deUnsere Pressemeldungen und Fotos zum Download finden Sie unterwww.kaufland.de/pressePressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Rötelstraße 35, 74172 NeckarsulmHeike Bradatsch, Tel. 07132 94-688447, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell