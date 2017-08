Kinder erfolgreich fördern und motivieren. - BILD

Elternwissen kompakt - die kostenlose Vortragsreihe desFamilien Forum BrandnertalBrand (ots) - In der Erziehung stehen Eltern nicht selten vorHerausforderungen. Wie motiviere ich mein Kind richtig, ohne es zuüberfordern? Wo sind Grenzen wichtig, wo benötigt es Freiraum? DieseFragen stellen sich wohl alle, die kleinere und größere Kinderzuhause haben. Und sind damit nicht allein. Die Experten des FamilienForum Brandnertal geben Hilfestellungen und beantworten Fragen zu dengenannten Themen. Zusätzlich zur Hauptveranstaltung im Oktober,findet im August ein kostenloser Vortrag für alle Interessiertenstatt. Um Anmeldung wird gebeten!"Null Bock zum Lernen?!" So stärken Sie die Motivation IhresKindes. Dirk Konnertz am Dienstag, 22. August 2017 im SporthotelBeck****, Brand Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wirdgebeten.Zwtl.: VortragsinhaltLeider lässt die natürliche Neugier und der Spaß am Lernen beivielen Schüler/innen bezüglich des schulischen Lernstoffs bald nach.Nicht selten schlüpfen Eltern dann in die Rolle des (Nachhilfe-)Lehrers und müssen dabei erfahren, dass ihr Engagement wenig oder garnicht fruchtet oder sogar zu heftigen Auseinandersetzungen führt. Indiesem Vortrag erhalten Eltern Tipps und Hilfestellungen, wie sieihre Kinder positiv zum Lernen motivieren können - z.B. indem sieihnen helfen, schwierige Situationen und (Prüfungs-) Ängsteselbständig zu meistern.Zwtl.: Wer ist Dirk Konnertz:Dirk Konnertz ist Gründer des LernTeams Marburg, das Schülerneffektivere Lernmethoden vermittelt. Unter der Leitung seiner FrauChristiane veranstaltet das LernTeam Feriencamps unter dem Motto"Erfolgreich lernen mit Spaß" und leitet dieJAKO-O-Gern-Lern-Seminare. Dirk Konnertz ist Lerncoach, lizenzierterDISGPersönlichkeitstrainer und Geschäftsführer des GymnasiumsSteinmühle in Marburg.Zwtl.: 3. Familien Forum Brandnertal - 13.-15. Oktober 2017Familienmenschen sind wir alle - aber das Leben in und mit derFamilie kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Kindergarten,Arbeit, Schule, Haustier, Pubertät und der Kleinste will einfachnicht einschlafen? Solche und ähnliche Probleme sind wohl jedem, derFamilie hat, bekannt. Abnehmen kann Ihnen diese Sorgen niemand. Aberdie Referenten beim 3. Familien Forum Brandnertal möchten Ihnen Ideenmitgeben, neue Blickwinkel aufzeigen und mit Ihnen Lösungsansätzeerarbeiten, wie das Familienleben entspannter werden kann. Diegenauen Vortragsinhalte sind derzeit in der Ausarbeitung - aber wirsind überzeugt, auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches undinformatives Programm für Sie zu erarbeiten.Elternwissen kompakt - Kinder erfolgreich motivieren"Null Bock zum Lernen?!" So stärken Sie die Motivation Ihres Kindes.Dirk KonnertzDienstag, 22. August 2017 im Sporthotel Beck****, BrandDirk Konnertz gibt Tipps und Hilfestellungen, wie Kinder positiv zumLernen motiviert werden können - z.B. wie Eltern ihren Kindernhelfen können, schwierige Situationen und (Prüfungs-) Ängsteselbständig zu meistern.Datum: 22.8.2017, 20:30 - 22:00 UhrOrt: Sporthotel BeckMühledörfle 91, 6708 Brand bei BludenzUrl: www.familienforum-brandnertal.atBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Informationen, Anmeldung & TicketsTourismusbüro Brand+43 5559 555tourismus@brandnertal.atwww.familienforum-brandnertal.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3898/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell