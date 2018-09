Kinder brauchen kleine Zwischenmahlzeiten (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Damit kleine Kinder genügend Energie zum Spielen, Toben undEntdecken haben, sollten sie zwischen den Hauptmahlzeiten einen Snackbekommen - je einen am Vor- und am Nachmittag. "Kinder bewegen sichviel und brauchen regelmäßig Energienachschub", erklärt MonikaCremer, Ernährungswissenschaftlerin beim Netzwerk "Gesund ins Leben"in Bonn, im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Ein guter Snackpunktet mit Vitaminen, Ballast- und Mineralstoffen. Ideal ist eineMischung aus Obst und Gemüse, Getreide- und Milchprodukten. "ZwischenHaupt- und Zwischenmahlzeit sollte jeweils eine Pause von zwei bisdrei Stunden liegen", sagt Cremer. Die Pausen sind wichtig, damitsich das Kind nicht an das ständige Essen gewöhnt und am Ende garnicht mehr wahrnimmt, wann es eigentlich satt ist. "Auch für denStoffwechsel sind essensfreie Zeiten von Vorteil", so die Expertin.Möchte das Kind mal nicht essen, ist das auch in Ordnung. Elternkönnen Snacks anbieten, sollten das Kind aber nicht zum Essendrängen. Im aktuellen "Baby und Familie"-Heft finden Eltern konkreteAnregungen für gesunde Zwischenmahlzeiten.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 9/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell