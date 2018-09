"Kinder brauchen Freiräume" - Bundesweit Veranstaltungen zum Weltkindertag - Größte Kinderfeste in Berlin und Köln

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Kinder brauchen Freiräume" findenheute in ganz Deutschland mehrere hundert Veranstaltungen zumWeltkindertag statt. Damit rufen das Deutsche Kinderhilfswerk undUNICEF Deutschland Bund, Länder und Kommunen dazu auf, mehrMöglichkeiten zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zuschaffen. Zudem ist es notwendig, Kindern Freiräume zu eröffnen,damit sie ihre Ideen und Wünsche einbringen und ihr persönlichesPotenzial entfalten können. Die größten Veranstaltungen mit jeweilsrund 100.000 Besucherinnen und Besuchern finden heute in Köln undBerlin statt.Zur Eröffnung des Weltkindertagsfestes in Berlin forderte derPräsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, Thomas Krüger, dass dieKinderinteressen in Deutschland mehr Gewicht bekommen. "Städte undGemeinden müssen Strukturen und Einrichtungen entwickeln diesicherstellen, dass Kinder und Jugendliche einen Platz amVerhandlungstisch bekommen, wenn es beispielsweise um die Planung vonSpielplätzen oder Jugendeinrichtungen geht. Die kommunale Politiksollte die eigenen Maßnahmen für ein kind- und jugendgerechtesHandeln konkret benennen und nachhaltig aussteuern. Wir müssen aberauch mit der Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz die Positionder Kinder im deutschen Rechtssystem stärken und damit ein klaresSignal für mehr Kinderfreundlichkeit in Deutschland setzen", soThomas Krüger."Kinder wollen mitreden und mitmischen, vor allem, wenn es um ihreThemen geht - um Schule, Spielplätze oder die Familienzeit", betonteBundesfamilienministerin Franziska Giffey, die das Fest in Berlin alsVertreterin der Bundesregierung mit eröffnete. "Kinder haben eigeneMeinungen, Wünsche und Bedürfnisse. Wir müssen sie stärker politischbeteiligen und ihnen zeigen, dass auch sie gefragt sind. Deshalbmüssen wir Kinderrechte da festschreiben, wo die wichtigsten Regelnunseres Zusammenlebens stehen: im Grundgesetz. Es muss klar sein,dass die Interessen von Kindern bei allem staatlichen Handelnbesonders zu beachten sind. Damit gutes Aufwachsen für alle Kindergelingt, egal, aus welchem Elternhaus sie stammen.""Ob die Rechte von Kindern verwirklicht werden, entscheidet sichvor allem in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld in ihrer Stadt, inihrem Wohnviertel. Die Verantwortlichen in Städten und Gemeindenmüssen deshalb ermutigt und gestärkt werden, damit sie Kindern mehrFreiräume und Beteiligungschancen geben", erklärte Georg GrafWaldersee, Vorsitzender von UNICEF Deutschland anlässlich desWeltkindertages. "Wenn Kinder von den Kommunen einbezogen und ernstgenommen werden, bedeutet das im Ergebnis mehr Lebensqualität undZukunftsfähigkeit für alle Bürgerinnen und Bürger."Die Weltkindertagsfeste in Berlin und Köln sind die größtennichtkommerziellen Kinderfeste in Deutschland. Partner desWeltkindertagsfestes des Deutschen Kinderhilfswerkes in derHauptstadt Berlin ist UNICEF Deutschland. Die Veranstaltung in Kölnwird von UNICEF Deutschland, der Stadt Köln und der Bundeszentralefür gesundheitliche Aufklärung organisiert.Am Weltkindertag am 20. September machen traditionell Kinder- undJugendorganisationen und Initiativen in ganz Deutschlandmit mitAktionen, Festen und anderen Veranstaltungen auf die Situation derKinder und ihre Rechte aufmerksam. Die Kinderrechte sind seit 1989 inder UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Danach hat jedes Kinddas Recht auf Überleben und persönliche Entwicklung, einenangemessenen Lebensstandard sowie Schutz und Beteiligung.Weitere Informationen zum Weltkindertag und zum Motto "Kindernbrauchen Freiräume" unter www.weltkindertag.de.Weitere Informationen und Rückfragen:Deutsches KinderhilfswerkUwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-308693-93Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deUNICEF DeutschlandRudi Tarneden, SprecherTelefon: 0221-93650-235Mobil: 0170-8518846Mail: presse@unicef.deInternet: www.unicef.de und www.facebook.com/UNICEFdeutschlandTwitter: @UNICEFgermanyOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell