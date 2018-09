Kinder bei Verbrühung auf keinen Fall unter kalte Dusche stellen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Hat sich ein Kind verbrüht, sollte die Eltern die Hautstelle fünfbis zehn Minuten mit lauwarmem Wasser kühlen. Danach ziehen sie demKind die nassen Sachen möglichst aus und trocknen es ab. Ist derRücken oder Bauch betroffen, sollte das Kind nicht in die Duschegestellt und von oben bis unten abgebraust werden, wie Dr. FlorianHoffmann, Oberarzt an der Dr. von Haunerschen Kinderklinik inMünchen, im Apothekenmagazin "Baby und Familie" betont. "DasAuskühlen über diese Körperfläche ist viel zu gefährlich", so derMediziner. Bei einer offenen Wunde vorsichtig abtupfen. Auf keinenFall dürfen Zahnpasta oder anderes, was angeblich die Wundheilungfördert, daraufgegeben werden. Mit kleinen oberflächlichenVerbrühungen bitte zum Kinderarzt gehen. Größere Verbrühungen oderVerbrennungen im Gesicht, an den Händen und Füßen sowie imGenitalbereich müssen in der Klinik versorgt werden.Um einer Verbrühung vorzubeugen, sollten Wasserkocher inklusiveKabel, aber auch Tassen mit heißen Getränken immer außer Reichweitevon Kindern sein. Auf Tischdecken verzichtet man lieber, denn sieverführen zum Herunterziehen. Bevor sie ihr Kind in die Badewannesetzen, sollten Eltern die Wassertemperatur prüfen. Der Platz umeinen Grill oder Kamin sollte für Kleine tabu sein. Auch Kinderdürfen auf keinen Fall mit heißem Wasser inhalieren.Die neue "Baby und Familie"-Titelgeschichte erklärt außerdem,welche Erste-Hilfe-Maßnahmen Kindern bei Atemnot, Stürzen, Wunden undeinem Infektkrampf helfen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 9/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell