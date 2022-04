'Kinder'-Produkte von Ferrero auch in den USA zurückgerufen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wie in etlichen Ländern zuvor hat der Süßwarenhersteller Ferrero auch in den USA Produkte seiner "Kinder"-Süßwarenserie zurückgerufen. Weil die Produkte "Happy Moments Chocolate Assortment" und "Mix Chocolate Treats Basket" durch Salmonellen verunreinigt sein könnten und daher ein mögliches Gesundheitsrisiko darstellten, nehme Ferrero die Waren freiwillig vom Markt, heißt es in einer Unternehmensmitteilung, die die US-Lebensmittelbehörde FDA am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichte.

Die beiden Produkte seien in einer Fabrik hergestellt worden, in der ein Salmonellenbefall nachgewiesen worden sei. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem in Europa Salmonelleninfektionen bei Konsumenten von Produkten aus derselben Fabrik aufgetreten seien, hieß es. Erkrankungsfälle in den USA seien bislang nicht gemeldet worden. Bereits erworbene Produkte sollten nicht gegessen und der Kundenservice für eine Rückerstattung kontaktiert werden.

In mehreren Ländern, darunter Deutschland, hat das Unternehmen ebenfalls mehrere Produkte der "Kinder"-Reihe zurückgerufen./juw/DP/jha