Kinder-Online-Preis des MDR-Rundfunkrates: Die Preisträger 2020 stehen fest

Leipzig (ots) - Zum 6. Mal wird der Kinder-Online-Preis des MDR-Rundfunkratesverliehen. Ausgezeichnet werden die Websites: http://www.kirche-entdecken.de ,http://www.naturdetektive.bfn.de sowie reporter.fragfinn.de. Erstmalig vergibtdie Jury einen Motivationspreis an www.buchlabor.home.blog.(http://www.buchlabor.home.blog)Den 1. Platz vergibt die Jury an www.kirche-entdecken.de.(http://www.kirche-entdecken.de) Herausgeberin des Internet-Angebots ist dieEvangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und Hannover. Der Preis ist mit 2.700Euro dotiert.In der Begründung der Jury heißt es: kirche-entdecken.de vermittelt aufspielerische Art und Weise Wissen über den christlichen Glauben und auch andereReligionen. Wichtige Neuigkeiten über Aktuelles im Kirchenjahr erfahren dieNutzerinnen und Nutzer auf der Startseite. Mit der "Kirchenelster Kira" werdenKinder intuitiv von der äußeren in die innere Kirche geführt. Dort können sieden Kirchenraum (Liedtafeln, Kanzel, Taufbecken, Altar u.a.), aber auch die"Erlebniswelt Kirche" entdecken. Kreativität und Medienkompetenz werdengefördert, indem sich Kinder Geschichten aus der Bibel anhören, anschauen oderselber lesen können. Dabei sind alle Medieninhalte kindgerecht aufgearbeitet(die Texte sind verständlich, Audios klar und deutlich und die Bilder klar undbunt).Der 2. Platz und ein Preisgeld von 1.800 Euro gehen anhttp://www.naturdetektive.bfn.de Herausgeberin dieser Seite ist das Bundesamtfür Naturschutz.Diese Webseite lädt Kinder und Jugendliche ein, sich mit Themen zum Naturschutzzu beschäftigen. Sie zeigt Kindern, wie sich ihr Handeln auf die Natur auswirkt.Das Spektrum reicht von bedrohten Tierarten, energiebewusstem Heizen,biologischer Vielfalt, naturnahem Leben bis hin zu Konsumkritik. Es wirddeutlich, wie komplex das Thema ist und gleichzeitig niederschwelligeHandlungsoptionen angeboten.Den 3. Preis erhält die Seite reporter.fragfinn.de. Die Finn-Reporter sind ausdem gleichnamigen Projekt von "frag-finn.de" entstanden. 26 Kinderreporterinnenund -reporter erklären Kindern ab acht Jahren verschiedene aktuelle Themen:an-gefangen bei Kinderrechten über Kindernachrichten, Filmerscheinungen undKin-dermedien. Das Preisgeld beträgt 900 Euro.Erstmalig vergibt die Jury einen Motivationspreis anhttp://www.buchlabor.home.blog."Bücher, Bücher und Bücher" ist das Thema des Blogs, der von Karoline G. (13Jahre) beständig mit Inhalt (bis zu 19 Bücher pro Monat) gefüllt wird. DiesesEnga-gement wird mit 600 Euro belohnt.Die PreisverleihungDer Kinder-Online-Preis wird gemeinsam mit dem Kinderhörspielpreis durch denMDR-Rundfunkrat verliehen. Mit der Auszeichnung werden herausragendepublizistische und künstlerische Hörspiele und Webseiten gewürdigt, die sich inbesonderer Weise den Lebensumständen und Problemen von Kindern und Jugendlichenwidmen und eine humanistische Einstellung fördern. Die Preisgelder von jeweils6.000 Euro pro Preiskategorie werden von den Gremienmitgliedern des MDRgestiftet. Die Kindermedienpreise für Online und Hörspiel des MDR-Rundfunkrateswerden alle zwei Jahre vergeben.Die geplante Preisverleihung des Kinder-Online-Preises und desKinderhörspielpreises wird aufgrund der Absage der Leipziger Buchmesse nicht imRahmen der ebenfalls abgesagten "Litpop Kids" stattfinden. Der Rundfunkratinformiert auf seiner Website zeitnah über das weitere Vorgehen zur Übergabe derPreise.Pressekontakt:MITTELDEUTSCHER RUNDFUNKProf. Gabriele Schade, Vorsitzende des RundfunkratesTel.: (0341) 3 00 62 21, Fax: (0341) 3 00 62 60,E-Mail: rundfunkrat@mdr.deInternet: http://www.mdr-rundfunkrat.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4542853OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell