Kinder-Online-Preis 2020 - Verlängerter Einsendeschluss

Leipzig (ots) - Der Countdown läuft! Der MDR-Rundfunkrat verleihtzum sechsten Mal den Kinder-Online-Preis an herausragende Webseitenund Beiträge für Kinder und Jugendliche. Dabei wird besonderer Wertauf Kinderfreundlichkeit, Gewaltfreiheit, Verständlichkeit undpädagogische Inhalte gelegt. Die eingesandten Vorschläge solltenhumanistisches Gedankengut und die Achtung der Menschenwürde fördern.Der Wettbewerb richtet sich an Autoren und Online-Redaktionen aus demdeutschsprachigen Raum.Online-Angebote, die in besonderem Maße für Kinder geeignet sind,können bis zum 18. November 2019 beim Rundfunkrat des MDR eingereichtwerden.Wer aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgeht, entscheidet einesechsköpfige Jury. Sie besteht aus drei Mitgliedern desMDR-Rundfunkrates und drei Online-Expertinnen und Experten, dieberuflich im MDR-Sendegebiet verwurzelt sind.Beim Kinder-Online-Preis können auch Kinder ihre Meinungeinbringen. Dazu findet nach Ende der Bewerbungsfrist unterwww.mdr-rundfunkrat.de ein Online-Voting statt. Der ermittelte Siegerwird wie das Votum eines siebenten Jurymitglieds gewertet.Der Preis wird im Rahmen der Leipziger Buchmesse 2020 vergeben.Die von den Mitgliedern des MDR-Rundfunkrats gestiftete Auszeichnungist mit 6.000 EUR dotiert und wird alle zwei Jahre verliehen. DieSieger-Seiten werden unter www.mdr-rundfunkrat.de veröffentlicht.Eingereicht werden können alle Online-Angebote, die zum Zeitpunkt derAusschreibung im Netz zu finden sind. Einsendeschluss ist der 18.November 2019.Die Bewerbung ist unter Angabe der URL-Adresse zu senden an:rundfunkrat@mdr.deDie Regeln des Wettbewerbs sind unterwww.mdr.de/mdr-rundfunkrat/preisverleihungen/index.html nachzulesenoder können beim MDR-Gremienbüro angefordert werden.