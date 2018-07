Kinder Morgan: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Weitere Suchergebnisse zu "Kinder Morgan":

Der Kinder Morgan-Kurs wird am 24.07.2018, 19:54 Uhr an der Heimatbörse New York mit 17,59 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Kinder Morgan einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Kinder Morgan jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,44 und liegt mit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Oil, Gas & Coal) von 50,41. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Kinder Morgan auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

Weiterlesen...