Kinder Morgan: Gestiegene Dividende hebt die Stimmung!

Kinder Morgan kündigte kürzlich an, eine Quartalsdividende von 0,20 USD je Aktie zu zahlen. Das entspricht einer Steigerung von 60 Prozent. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergibt sich eine Dividende von 0,80 USD. Der Energiekonzern aus den USA konnte mit der Ankündigung für gute Laune an der Börse sorgen. Am Donnerstag sprang die Aktie von 16,17 USD auf immerhin 16,82 USD im ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.