Kinder-Medien-Studie geht 2019 in die dritte Runde / Die Ergebnisse werden am 6. August in Berlin präsentiert (FOTO)

Stuttgart (ots) -Die Kinder-Medien-Studie von Blue Ocean Entertainment AG, EgmontEhapa Media GmbH, Gruner + Jahr, Panini Verlags GmbH, SPIEGEL-Verlagund ZEIT Verlag hat sich in der Branche als repräsentativeMarktmediastudie etabliert. 2019 untersuchen die sechs Verlagshäuserzum dritten Mal das Medienkonsum- und Freizeitverhalten von vier bis13-jährigen Kindern in Deutschland. Die Feldphase ging Ende März zuEnde. Das Ergebnis der gemeinsamen Untersuchung wird am 6. August inder Berliner Bertelsmann-Repräsentanz präsentiert. In dieMarktforschung gehen 2.400 Befragungen ein. Federführend realisiertwird die Analyse auch in diesem Jahr vom BremerMarktforschungsunternehmen IMMEDIATE.Die Kinder-Medien-Studie wurde 2017 von den sechs Medienhäusernins Leben gerufen, um einen repräsentativen Einblick in dasMedienkonsumverhalten von Kindern zwischen vier und 13 Jahren inDeutschland zu geben. Ziel ist es, die Wünsche der Kinder an Medienauthentisch darzustellen und die Ergebnisse objektiv abzubilden.In diesem Jahr wird die Studie um Einblicke in dieZukunftsvisionen von Kindern in Deutschland ergänzt. Wie stellen siesich diese vor? Sind Kinder bereit, die Zukunft selbst in die Hand zunehmen und wenn ja - was würden sie dafür tun?Mehr Informationen sowie die Ergebnisse der Kinder-Medien-Studie2018 finden Sie unter https://www.kinder-medien-studie.de/.